Potârcă, ignorat de Ciorbea

În timp ce Ministerul Justiției vine cu propria variantă pentru a ușura situația deținuților care își execută pedepsele în spații improprii, fostul candidat la prezidențialele din 2009, Constantin Ninel Potârcă, duce acum un război și cu Avocatul Poporului. El i-a scris la începutul toamnei lui Victor Ciorbea pentru ca Avocatul Poporului să susțină demersul său conform căruia un an de închisoare executat în spatele gratiilor să fie de șase luni și chiar de 4 luni pentru deținuții care sunt bolnavi cronici. “Am primit un răspuns de la Avocatul Poporului, dar este un răspuns negativ, la fel ca și cel de la Ministerul Justiției. Cică nu ne poate localiza, nu are cum să ne identifice, de parcă e greu să ne găsească în Penitenciar, că în altă parte nu putem fi. E bătaie de joc. Nimeni în țara asta nu e interesat de rezolvarea acestei probleme, dar toată lumea se plânge că România pierde la CEDO procesele pe bandă rulantă și e obligată să plătească despăgubiri pentru deținuții cărora nu le asigură condiții decente de executare a pedepselor”, spune Potârcă. Ministerul Justiției a inițiat un proiect de act normativ care le-ar oferi deținuților un bonus de 3 zile la 30 de zile de pedeapsă executate în condiții improprii. Asta ar însemna puțin peste o lună la un an calendaristic, lucru care e departe de ceea ce solicita Potârcă în demersurile sale.

Gelu Ionescu