Potîrcă stă mai mult după gratii

Magistrații Tribunalului Gorj au admis solicitarea lui “Obama de Meteor” de a-i fi contopite pedepsele pe care le-a primit până acum și care l-au băgat deja în spatele gratiilor de câțiva ani, instanța stabilind acum o nouă pedeapsă, care le cumulează pe cele anterioare. În plus, aceasta este și mai mare, ceea ce înseamnă automat că fostul candidat la Președinția României va zăbovi în spatele gratiilor mai mult decât s-ar fi așteptat. Pentru a beneficia de un singur mandat de arestare emis pe numele său, magistrații au descontopit pedepsele dispuse la acuzațiile de evaziune fiscală, spălare a banilor și dare de mită, contopindu-le ulterior într-una singură, care ajunge la 8 ani și jumătate, cu executare.

“Contopeşte pedepsele aplicate (…) după cum urmează: – 8 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, b şi c C.pen. vechi. – 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, b şi c C.pen. vechi. – 4 ani închisoare; – 3 ani şi 6 luni închisoare; – 1 an închisoare; – 6 luni închisoare; – 6 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, b şi c C.pen. vechi. – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a, b şi c C.pen. vechi, în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, urmând ca petentul condamnat să execute 8 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară”, a decis Tribunalul Gorj.

Totodată, judecătorii au decis să deducă perioadele în care Potîrcă a fost deja în spatele gratiilor, el fiind și în prezent în Penitenciarul Craiova, unde execută unul din mandatele emise pe numele său. “Deduce perioada reţinerii de 24 ore de la 09.11.2010 la 10.11.2010, perioada arestului preventiv de la 04.07.2013 la 10.07.2013, perioada reţinerii de 24 ore din 19.12.2013, perioada arestului preventiv de la 20.12.2013 la 12.03.2014, perioada arestului la domiciliu de la 12.03.2014 la 18.09.2014 şi perioada detenţiei de la 18.09.2014 la zi. Anulează mandatele de executare a pedepsei nr. 552/2012 din 18.09.2014, nr.437/2014 din 15.07.2016 şi nr. 37/2015 din 12.07.2016, emise de Tribunalul Gorj şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii corespunzător prezentei sentinţe”, a stabilit instanța. Decizia a fost luată la câteva zile după ce Curtea de Apel Craiova a recunoscut că a greșit prejudiciul care i se imputa lui Potîrcă într-unul din cele două dosare de evaziune, în loc de circa 18 milioane de lei magistrații pronunțând condamnarea acestuia pentru o pagubă de peste 180 de milioane, lucru pe care inculpatul l-a contestat mereu.

Gelu Ionescu