Prefectul Florescu, în vizită de lucru pe Transalpina

Ciprian Florescu, prefectul județului Gorj, s-a deplasat, împreună cu șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu, pe Transalpina, pentru a analiza situația actuală a șoselei. Drumarii nu au mai putut interveni pentru deszăpezire, riscul producerii unei avalanșe fiind prea mare.

Cea mai înaltă și cea mai frumoasă șosea din țară – Transalpina – a fost închisă, oficial, în toamna anului trecut. Această restricție rămâne valabilă până la data de 31 mai 2017, pe sectorul de drum Obârșia Lotrului-Rânca. Turiștii pot ajunge în stațiunea Rânca pe DN 67 C, urcând din orașul Novaci.

În cursul zilei de ieri, Ciprian Florescu, prefectul județului Gorj, s-a deplasat, împreună cu șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu Jiu, pe Transalpina, pentru a analiza situația actuală a șoselei.

Transalpina sau Drumul Regelui atinge în Pasul Urdele altitudinea de 2.145 metri. Iniţial, şoseaua a fost construită şi pietruită de germani în timpul Primului Război Mondial, din raţiuni militare, dar a fost foarte puţin folosită. În Perioada Interbelică a fost reconstruită şi dată în folosinţă în 1935, când a fost inaugurată chiar de regele Carol al II-lea, de aici şi denumirea de “Drumul Regelui”. După cel de-al Doilea Război Mondial, când a mai fost folosit şi reabilitat de germani, acest drum nu s-a mai modernizat sub nicio formă până în anul 2009, când a fost demarat proiectul de reabilitare, care nu a fost finalizat nici până în prezent; lucrările s-au reluat în acest an, spre bucuria celor care intenţionează să parcurgă acest traseu.

Minodora Sucea