Prefectura Gorj a dat dreptate CA-ului Spitalului Motru în dilema Khraibani

Părerea Prefecturii Gorj în problema ridicată de Consiliul de Administrație al Spitalului Motru, legat de revenirea în postul de manager a Cameliei Khraibani, nu a fost una menită să dea dreptate fostului deputat. Prefectura este de părere că, ex-managerul Khraibani nu poate fi repusă pe fosta funcție de conducere din 2012, dar asta nu o împiedică să își ceară totuși dreptatea în instanță, autoritatea publică municipală de la Motru omițând, cu peste patru ani în urmă, să emită și o decizie de încetare a contractului acesteia cu spitalul. De altfel, până la transmiterea opiniei juridice a Prefecturii Gorj, Consiliul de Administrație al Spitalului Motru a anunțat deja că postul este ocupat de directorul medical, în interimat, asta până la organizarea concursului pe funcția de manager.

“Analizând legislația în domeniu am stabilit, la nivelul instituției, că doamna Khraibani nu poate reveni, în acest moment, pe funcția de manager întrucât legislația arată că incompatibilitatea între funcția de deputat și cea de manager a dus la încetarea contractului respectiv. În al doilea rând, am remarcat însă că la momentul alegerii managerului ca deputat Primăria Motru avea obligația emiterii unor dispoziții, una de suspendare a contractului de muncă încheiat între doamna Khraibani ca medic și spital și una de încetare a contractului de management, dispoziții care nu s-au emis și nu s-a constatat încetarea acestui ultim contract. Dacă doamna se consideră prejudiciată în vreun fel are posibilitatea să se adreseze instanței”, a declarat Liviu Diaconescu, șeful Serviciului Legalitate a Actelor din Prefectura Gorj.

Deocamdată, Primăria Motru nu a stabilit o dată a concursului pentru funcția de manager al Spitalului Motru.

A.STOICA