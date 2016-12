Prefectura Gorj, în linie dreaptă cu pregătirile pentru alegerile parlamentare

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj au transmis faptul că activităţile specifice se desfăşoară conform calendarului stabilit.

Potrivit subprefectului de Gorj, Sorin Arjoca, instruirile cu preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de vot din judeţ au fost efectuate, urmând ca sâmbătă, în ziua de dinaintea votului o simulare a derulării procesului electoral să se facă cu operatorii de calculator. “La această dată ne aflăm în interiorul graficului de pregătire a zilei votului. S-au finalizat instruirile cu preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare, urmează ca până joi şi vineri inclusiv noi să pregătim absolut toate materialele pentru a fi distribuite primarilor şi ei să le dea mai departe către preşedinţii secţiilor de votare. Împreună cu AEP, Biroul Electoral Judeţean şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Statistică şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, am făcut instruiri cu preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare. Cei care nu au putut veni, urmează să se prezinte spre a fi instruiţi. Luni a avut loc o nouă simulare a votului organizată de către STS cu operatorii de calculator. O astfel de simulare va avea loc şi sâmbătă în ziua premergătoare alegerilor parlamentare”, a precizat subprefectul judeţului Gorj.

Acesta a mai spus că prima localitate programată la ridicarea buletinelor de vot în dimineaţa zilei de sâmbătă este municipiul Târgu-Jiu. “Distribuţia buletinelor de vot şi a celorlalte materiale electorale necesare derulării procesului de vot din 11 decembrie se va face sâmbătă, 10 decembrie. Am făcut deja o programare pentru municipiul Târgu-Jiu să intre primul la distribuţie, deoarece are şi cele mai multe secţii, respectiv 56. Suntem pregătiţi, suntem la dispoziţia BEJ Gorj, în ziua votului vom fi toţi prezenţi, precum şi după încheierea procesului electoral când sunt aşteptaţi reprezentanţii secţiilor de votare să vină la BEJ cu rezultatul votului, respectiv cu procesele-verbale de consemnare a rezultatului. Per total, avem 332 de secţii de vot în judeţ, au fost tipărite 667.000 de buletine de vot, respectiv câte 335.000 pentru Senat şi tot atâtea pentru Camera Deputaţilor. Ştampilele vor fi distribuite odată cu buletinele de vot. Ca element de noutate pentru acest scrutin, la finalizarea votului, ştampilele cu menţiunea votat vor fi sigilate în-un plic transparent, cu serie specială, tocmai pentru a se evita orice speculaţie cu privire la legalitatea şi corectitudinea votului şi, de asemenea, în momentul în care se începe numărarea voturilor, operatorul de calculator va înregistra audio-video operaţiunea de numărare”, a adăugat Sorin Arjoca, subprefectul judeţului Gorj.

Secţiile de votare din întreg judeţul se vor deschide duminică dimineaţa, la ora 07.00, şi se vor închide la ora 21.00, ulterior trecându-se la numărarea voturilor înregistrate la nivelul tuturor localităţilor din Gorj.

Izabella Molnar