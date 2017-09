Președintele IAIPP îl somează pe Boza să-i impute directorului adjunct Olaru peste 50.000 de lei

Directorul adjunct al Resurselor Umane din Complexul Energetic Oltenia, Sorin Olaru, ar putea fi obligat de conducerea companiei de stat să restituie CEO, din propriul buzunar, o sumă de peste 50.000 de lei. Prejudiciul în cauză ar fi fost creat de Olaru prin simplul motiv că acesta a refuzat, aproape un an, să pună în aplicare o hotărâre a Directoratului CEO, dată pe timpul mandatului ex-managerului Laurențiu Ciobotărică, prin care Laviniu Danciu era retrogradat din funcție, lucru care îi diminua, instant, și salariul la circa 4000 de lei, de la circa 10.000. De scurt timp, Danciu a fost însă retrogradat din funcție, la intervenția lui Boza, dar banii încasați atâta timp nu s-au recuperat.

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice(IAIPP), Dan Morega, a aflat de insubordonarea directorului adjunct de Resurse Umane, Sorin Olaru, și a decis să facă public incidentul, solicitând, totodată, managerului general Sorin Boza să ia poziție, să calculeze prejudiciul, dar și să-l recupereze de la cel care s-ar face vinovat de crearea acestuia.

“Directorul general Boza a aflat recent că subalternul său, Sorin Olaru, nu a pus în practică o hotărâre de Directorat din mandatul lui Ciobotărică, prin care Danciu trebuia trecut din funcția de șef Departament Reprezentare Instituțională în cea de șef al Serviciului amintit. De altfel, retrogradarea lui Danciu ar fi dus și la diminuarea salariului respectivului de la circa 10.000 de lei lunar la doar 4000 de lei. Vorbim aici atât de prejudiciul creat CEO de Olaru, cât și de faptul că reprezentarea instituțională a companiei este apanajul nu al lui Danciu, ci a managerului ori directorului general”, a declarat Dan Morega, întrebându-se de ce compania ar accepta să achite, într-un an de zile, peste 70.000 de lei în plus salariatului Danciu. Morega susține că Boza a percutat și l-a retrogradat pe Danciu, după îndelungi discuții cu respectivul, dar banii în plus nu i-a recuperat.

Sediul la Craiova pentru ca șefu’ să fie aproape de casă

Morega mai atrage atenția că lui Danciu, fost director Strategii Dezvoltare, i s-a creat și facilitatea funcționării în Craiova, nu la Târgu-Jiu, știut fiind că acesta are domiciliul tocmai în Bănie.

“Ca să nu mai discutăm că individiul nu are sediul la Târgu-Jiu, ca să reprezinte CE Oltenia, ci la Craiova ori pe unde vrea respectivul”, a completat șeful IAIPP. “Cer, de urgență, în numele IAIPP, desființarea acestui post fără obiectul muncii și imputarea sumei calculate, de la hotărârea Directoratului până în prezent, celui care se face vinovat de protejarea injustă a salariatului Danciu. Lui Sorin Olaru trebuie să i se impute toată suma și îi cer asta, public, managerului Boza, în speță fiind vorba de peste o jumătate de miliard de lei vechi”, a subliniat președintele.

Olaru, electricianul cu CV-ul lipsă pe site-ul CEO

De altfel, IAIPP mai reclamă și lipsa de transparență de care se face vinovat același director adjunct, care, nici în prezent, nu are publicat pe site-ul companiei propriul CV profesional. “Olaru este singurul cu funcție de conducere în CEO care nu are CV-ul publicat pe site, deși, după lege, este obligat să facă asta. Din acest motiv, am hotărât să fac eu publice câteva aspecte din CV-ul ținut la secret, din motive pe care o să le înțelegeți imediat. Cu siguranță, Olaru nu ar vrea să se cunoască faptul că a fost un simplu electrician până la vârsta de 40 de ani, ca apoi, cu mari eforturi, să se înscrie și să finalizeze cursurile Facultății de Drept de la cunoscuta Universitate Jiul de Sus din Târgu-Jiu. Este vorba despre universitatea apărută în Târgu-Jiu peste noapte și dispărută la fel cum a apărut. Cu diploma în buzunar, nivelul unu de licență, fără masterat, Olaru aterizează politic pe o funcție de consilier juridic și evident, tot politic, este promovat director în cadrul fostului Complex Energetic Rovinari, fără să îndeplinească vreo condiție profesională. Din postura de șef, Olaru a girat toate angajările politice făcute de Ciurel și a fost terminatorul celor 3500 de salariați disponibilizați pe criterii politice. De numele lui Olaru se leagă distrugerea resursei umane specializate din CEO, el fiind cel care a inventat noțiunea de personal în curs de plasare, postură în care au fost puși toți incomozii din companie”, a specificat Morega.

Acesta mai susține că Olaru a demonstrat capacitatea de a intrat pe sub pielea tuturor celor care au ajuns șefi ai companiei ori lideri sindicali, trădându-i pe fiecare în funcție de conjunctură, pentru propriile interese.

Membru în comisia de examinare a șefilor din CEO

IAIPP mai semnalează că, urmare a funcției de conducere deținute, Olaru a ajuns să facă parte și din comisia de examinare stabilită pentru concursurile de ocupare a diverselor posturi din companie, inclusiv de conducere.

“Cum poate acest individ cu școală absolvită la Jiul de Sus să examineze un absolvent al unei facultăți de prestigiu, un absolvent de master sau cu doctorat în domeniul minier ori energetic”, se întreabă șeful IAIPP, care susține că Olaru a rămas adjunct, deoarece o funcție de director plin ar trebui să-l aducă în fața Consiliului de Supraveghere, organism care l-ar elimina.

“În consecință, având în vedere incapacitatea profesională de care a dat dovadă Olaru, în afară de capacitatea de a face jocuri murdare și de a face pantofii șefului său(obținând astfel încredere pe care nu o merita, făcând și desfăcând ceea ce își dorește suflețelul său în această mare companie), propun înlocuirea sa de urgență. Vreau să fie demis din funcția pe care o deține și trecerea pe un post corespunzător Jiului de Jos.

Oare domnilor din conducere v-ați gândit că sunt în companie oameni capabili și bine pregătiți profesional, cu facultăți și masterate, care lucrează pe posturi de maiștrii ori muncitori. Nu cumva vă gândiți că puteți găsi și promova în diverse funcții de care aveți nevoie din resursa umană bogată pe care o aveți”, a întrebat șeful IAIPP.

“Așteptăm încă de la conducerea CEO, în temeiul legii 544, răspuns cu privire la decizia de imputare a pagubei produse de Olaru și sancționarea acestuia”, a conchis Morega.

ANAMARIA STOICA