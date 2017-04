Prima negociere a CCM la Minprest: Administrația propune reducerea zilelor de concediu și majorarea salariilor doar la TESA

Comisia de Negociere a viitorului Contract Colectiv de Muncă pentru Minprest SA Rovinari s-a întrunit, vineri, pentru prima dată, la discuții participând administrația reprezentată de directorul adjunct al societății și liderii a zece sindicate din cadrul subunității CE Oltenia. Administrația a anunțat, din prima, că societatea se confruntă cu probleme financiare, motiv pentru care noul CCM nu poate fi îmbunătățit, ci dimpotrivă, o parte dintre beneficiile salariaților vor fi reduse. În acest cadru s-a ridicat și problema operării, anul acesta, a unor disponibilizări colective, fără să se menționeze un număr al persoanelor care ar putea să fie trimise acasă.

S-a propus ca o zi din concediu de odihnă să nu se mai plătească, administrația spunând că nu poate acorda nici în acest an tichete de masă, prime ocazionale, ci doar ajutoarele sociale. Unul dintre sindicaliști a propus însă majorarea salariilor pentru TESA, lucru care a convenit administrației, cel puțin în acel moment al negocierilor. “Am propus să li se acorde angajaților Minprest totuși măcar prima de Paști și cea de Crăciun, dar propunerea mea nu a fost agreată nici măcar de sindicatul majoritar condus de către Cosmin Bivolaru. M-a șocat acest lucru ca și informația respectivului potrivit căreia salariații ar trebui să aibă contract pe perioadă determinată pentru ca angajații să fie chemați la muncă doar când vrea administrația. Liderul în cauză susține administrația și nu angajații societății, uneori fiind chiar membrii săi de sindicat. Ce sindicalist poate spune cu nonșalanță că angajații nu trebuie să ia prime de sărbători pentru că societatea nu are contracte. Mă întreb cine trebuie să se ocupe de contractele în cauză și dacă a fost până acum la răspundere pentru că nu semnat astfel de contracte. Care este rolul managerului în această ecuație, accea de a-și majora propriul salariu la final de an ori aceea de a asigura contracte de prestări servicii pentru angajații din subordine”, s-a întrebat retoric liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica.

CEO, omul negru!

Sindicalistul susține că administrația a dat vina, la negocieri, pe CEO, deoarece compania nu și-ar fi plătit până în prezent serviciile pe care i le-a făcut Minprest. S-a menționat că Minprest are, din acest motiv, datorii la stat, fapt care împiedică societatea să participe la licitații pentru obținerea altor contracte.

“Am înțeles problemele Minprest, dar nu am înțeles cum administrația este de acord să majoreze salariile doar la TESA, în condițiile în care restul angajaților societății încasează lunar sub minimul pe economie, având probleme și la capitolul transport la locul de muncă. Mai exact, numeroși angajați vin la muncă, zilnic, chiar și pentru un salariu de 700 de lei, circulă spre serviciu din mila șoferilor și a patronilor societăților de transport aflate sub contract cu CEO, nu au tichete de masă, nu au prime și niciun fel de sporuri, deși lucrează în condiții deosebite și sunt supuși pericolului zilnic”, a completat Bunoaica.

Liderul sindical a spus în plen că fără acordarea vreunui drept în noul CCM nu își vede rolul în această comisie de negociere, lucru la care liderul sindicatului majoritar a percutat fericit spunându-i că negocierile viitoare se pot face și fără acest sindicalist, deoarece doar sindicatul său este majoritar și decident pentru CCM. “Îmi pare rău de acești salariați ai Minprest, care acceptă obedienți să stea la mâna sindicatului majoritar, care este al administrației, nu al angajaților. Nu îi înțeleg de ce acceptă să stea în acest sindicat care nu îi reprezintă. Îi întreb dacă realizează vreo secundă că în noul CCM vor avea și mai puține drepturi decât cele pe care le au acum”, a conchis Bunoaica.

Angajații Minprest s-au înmulțit cu 100 de salariați TESA

Minprest SA are, în prezent, 972 de salariați, asta deși societatea a redus 497 de posturi anul trecut și rămăsese cu 788 de salariați. Se vede însă că numărul angajaților a crescut în ultimele luni, cu încă 100, după așa-zisa reorganizare a societății, care are acum la TESA, în afară de managerul Giorgi, doi directori, unul adjunct și unul economic. În Minprest e plin însă de consilieri juridici, ingineri, economiști, șefi și adjuncți ai șefilor, numărul purtătorilor de mape depășind, potrivit lui Bunoaica, 300.

Mai exact, Biroul Financiar Contabilitate are un șef de birou și 6 economiști, Serviciul de Mentenanță are șef de Serviciu, dar și 3 ingineri și un consilier juridic, la Atelierul Auto este un șef de atelier, Serviciul Meketind DDD are un șef serviciu, dar și 4 ingineri economiști, un inginer silvic, un inginer chimist, un subinginer și un referent. La Compartimentul Juridic sunt alți doi consilieri juridici, în timp ce Biroul Management și Audit are un șef de birou și 3 ingineri-economiști. Biroul SSM-PM are un șef de birou, un inginer și un inspector SSM, ca Serviciul Resurse Umane, Administrativ și Salariazare, IT să aibă, la rândul său, un șef de Birou, 5 ingineri-economiști, un consilier juridic și un analist programator. Compartimentul Administrativ, Supraveghere, Sediu, Întreținere are un economist și un referent, o parte a serviciilor mai fiind dotate cu electricieni și paznici.

Pe lângă ocupanții de birouri de la sediul din Rovinari, Minprest mai are șefi și pe sectoare. Mai exact, în Sectorul de Vest există un șef de sector, un adjunct șef de sector, un inginer economist-consilier juridic, 7 responsabili zonali- șefi formați PSI și 8 CFL-iști ca Sectorul de Nord să aibă, la rândul său, un șef de sector, un adjunct șef de sector, 6 responsabili zonali și 11 CFL-iști. Sectorul de Sud deține un șef de sector, un adjunct șef de sector, un responsabil zona PSI și 2 CFL-iști.

Salariile respectivilor din TESA nu sunt însă sub minimul pe economie de care au parte în jur de 600 de angajați ai Minprest, oamenii neavând niciun fel de drepturi, deși sunt protejați de un așa-zis contract colectiv în care se vrea protejată tot TESA și nu cei din așa-zisa producție.

Anamaria Stoica