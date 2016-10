Primarul Birău a demarat noi investiții, în zona centrală a orașului Târgu-Cărbunești

Distrugerile provocate de crengile arborilor situați de-a lungul Străzii Trandafirilor din Târgu- Cărbunești, la blocurile din zonei I și H au fost stopate, la finalul săptămânii trecute. Primarul localității, Dănuț Birău, a ascultat doleanțele locatarilor, care i s-au plâns că le-au fost distruse fațadele la bloc din cauza umezelii crengilor proptite în imobile, și a trimis acolo o echipă de angajați. Localnicii afectați vor mai avea alei noi spre blocuri și o stație nouă de autobuz.

Arborii au fost rapid toaletați vineri, în timp ce edilul le indica de pe trotuar muncitorilor cât și cum să taie. Aceasta nu este însă singura investiție bifată în zonă, primarul reușind să mai achiziționeze și o nouă stație de autobuz și să realizeze patru noi alei spre scările blocurilor din zonă.

“Am participat la acțiunea de toaletare a pomilor din zona blocurilor I și H, zona intrând de altfel într-un proces de modernizare în această toamnă. Asta, prin montarea noii stații moderne de autobuz, care va avea încorportă în cadrul ei și un chișc. Spațiul va fi scos la licitație, putând fi comercializate aici, prin intermediul unei firme, produse alimentare sau ziare. Cele patru alei vor intra și ele în modernizare, ele făcând legătura între trotuarul principal de pe Strada Trandafirilor și intrarile la blocuri. Aici am realizat și toaletarea arborilor din zonă, toate făcându-se însă la solicitarea cetățenilor și cu acordul compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Târgu-Cărbunești”, a declarat, vineri, edilul Birău, menționând că cea mai mare parte a lucrărilor le-a realizat cu salariații instituției publice.

“Aproape de oameni”, nu doar un slogan

Cetățenii au notat implicarea noului primar și i-au transmis să continue tot așa. “Este foarte bine ce se face pentru că acele crengi picau pe blocuri. Acum totul este curățat, este frumos. Asta arată că orașul are un primar bun”, a declarat o locatară. “Este bine că primarul face ceva în oraș, că până acum s-a făcut dar, nu cine știe ce”, a declarat o alta.

“Am o părere foarte bună despre aceste lucrări, întrucât era pericol de a se afecta, cu crengile, chiar liniile de electricitate. În plus arată și frumos, blocurile se văd mai frumos, nu mai stau în spatele crengilor. Este o acțiune bună a domnului primar, dânsul face bine ce face. Am văzut că este alături de oameni și se vede că a început cu dreptul acest mandat”, a susținut și un trecător.

Primarul a menționat că, până la finalul acestui an, intenționeză să mai achiziționeze două stații de autobuz moderne, dar fără spațiu pentru magazin, care să fie amplasate în locul stațiilor vechi din localitate.

A.Stoica