Primarul Jianu vs. “generalul” Ișfan, dar și PNL contra PSD, legat de deschiderea anului școlar la Motru și Târgu-Jiu

Festivitățile prilejuite de deschiderea noului an de învățământ în municipiul Motru a împărțit, ieri, comunitatea în două. Asta, după ce edilul localității Gigel Jianu a anunțat că vrea ca evenimentul să fie de data aceasta unul inedit, în centrul orașului și nu în curțile unităților de învățământ ca până acum, în timp ce autoritățile școlare, în speță inspectorul școlar general, Ion Ișfan, a cerut ca tradiția, parafată și prin legislație, să se respecte întocmai. În jur de 100 de elevi au ales, evenimentul din centrul localității Motru, în timp ce alte câteva sute au așteptat la școli deschiderea noului an de învățământ, la manifestări participând și Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, dar și Ion Ișfan. Nemulțumirile de la Motru s-au transmis și la Târgu-Jiu, liberalii acuzând că deschiderea de an școlar de la CNTV ar fi fost “anostă” doar pentru că localitatea are un primar PNL.

“Anul școlar se deschide la școală!”, a transmis Ion Ișfan, după evenimentul de la Motru, întărind cele spuse săptămâna trecută de purtătorul de cuvânt al IȘJ Gorj, legat de evenimentul pe care intenționa să-l organizeze, luni, primarul localității Gigel Jianu, în centrul orașului. În ciuda acestor mesaje, decizia primarului de Motru nu s-a retractat, motiv pentru care Ișfan s-a prezentat personal în localitate la școlile pe care IȘJ Gorj le are în subordine.

Astfel, în timp ce Ișfan participa la Școala Generală 2 la manifestările din curtea unității de învățământ, primarul Jianu își rostea discursul în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Motru, în prezența unei audiențe deloc numeroase, edilul luând însă în calcul acest aspect încă de duminică seara. “Am avut o participare mare, dar se putea și mai mare să fie și mai frumos dacă nu ar fi existat amenințări din partea inspectorului școlar general, care a sunat fiecare profesor și i-a spus să stea cu elevii la școli”, a spus primarul de Motru. “Este regretabil când cineva nu recunoaște o autoritate aleasă”, a mai spus liberalul Gigel Jianu considerând că intervenția lui Ișfan la Motru ar fi fost “una pesedistă”.

Ișfan: “Nu am amenințat pe nimeni niciodată!”

Inspectorul școlar general a negat că ar fi amenințat vreun cadru didactic din Motru și a subliniat că prima zi de școală este prinsă în structura anului școlar. “Fiecare minut din acest an școlar trebuie folosit în interesul elevilor. După festivități, elevii intră la cursuri.(..) Nu știu ce deschidere voia să facă primarul, dar astăzi(n.r. ieri) a început școala nu Festivalul Berii ori alt tip de manifestare pe care voia să o facă acesta”, a făcut public Ion Ișfan. “Din păcate, cele petrecute au creat o harababură pe străzi. Ce s-a întâmplat în centrul orașului a semănat mai mult cu un miting”, a spus și viceprimarul localității Cosmin Morega, acuzat de Jianu că “a manipulat șefii PSD de la Târgu-Jiu”.

Două în una!

Manifestarea din centrul municipiului Motru a fost redusă la jumătate ca durată. Motru a fost singura localitate din Gorj, unde deschiderea anului școlar a fost făcută în afara unităților de învățământ. În toate școlile din Motru s-au organizat însă manifestările specifice zilei de ieri, Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, participând, de asemenea, la deschidere la una dintre școlile din localitate. Evenimentul în cauză a fost trecut în agenda de lucru a președintelui cu mai bine de două săptămâni în urmă, perioadă în care scandalul iscat recent la Motru era inexistent.

PNL, acuze grave la adresa PSD

Un comunicat de presă al PNL Gorj, dat publicității, ieri după-amiază, a arătat că liberalii au găsit vinovați pesediștii atât pentru evenimentul eșuat de la Motru, cât și pentru evenimentul anost la care a participat Marcel Romanescu. “PSD-iștii se răzbună pe gorjeni, pentru că au pierdut alegerile în cele două municipii ale județului Gorj, Târgu-Jiu și Motru, și își manifestă frustrările în cel mai ieftin mod, boicotând deschiderea noului an școlar și furând elevilor bucuria primei zile de școală. În municipiul Târgu-Jiu, festivitățile de deschidere a noului an școlar au fost anoste. La Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”, spre exemplu, este pentru prima dată când nu se organizează o festivitate fastuoasă cu ocazia deschiderii noului an școlar și asta, pentru că anul acesta, primarul este liberal și nu PSD-ist, coleg de coaliție cu directorul școlii. Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a decis să deschidă anul școlar la CNTV și a avut surpriza de a participa la o festivitate organizată fugitiv, foarte scurtă și extrem de anostă, elevii fiind rapid duși în clasele lor de către profesori sau învățători”, se arată în comunicatul de presă, care demonstrează că lupta PNL-PSD în cele două municipii a depășit anumite bariere, elevii fiind la mijlocul acestui conflict politic.

ANAMARIA STOICA