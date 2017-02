Primarul Păiuși întărește echipa AS Stejari cu jucători de Liga I

Edilul de Stejari, Robert Păiuși, demonstrează că se implică pentru promovarea sportului la nivelul comunei. Astfel, după ce a oferit echipament gratuit jucătorilor de fotbal din echipa AS Stejari, primarul a decis să ajute sportivii de Liga a IV-a să urce în clasament, acesta parafând transferul aici a câțiva jucători de Liga I. Mai exact Gabriel Velcovici, Robert Săceanu și Sergiu Pârvu vor presta, din martie, sub tricoul AS Stejari, în retur antrenor urmând să fie Dragoș Sebastian Bon.

AS Stejari are legitimați, în prezent, 16 jucători de pe raza comunei, dar își va majora, de luna viitoare, numărul de fotbaliști urmare a noilor achiziții. Jucătorii din Stejari au vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, ei practicând acest sport din pasiune și, de regulă, după orele de serviciu și școală.

“Primăria Stejari, prin aducerea unui antrenor și a celor trei fotbaliști, urmărește doar să crească prestigiul și rezultatele echipei locale. AS Stejari va fi singura echipă din campionat, Liga a IV-a care va avea antrenor și jucători de liga întâi”, a declarat primarul comunei Stejari, Robert Păiuși. Edilul mai anunță că echipa va avea, din toamnă și “un promotor al imaginii AS Stejari” prin aducerea la echipă și a lui Mihai Dina.

“Pe lângă cei cinci vor mai veni în echipa de fotbal a comunei și alți 6 jucători care au activat la Ligile a II-a și a III-a”, a mai spus Păiuși, șeful administrației locale.

Asociația sportivă va achita prestațiile noilor veniți, aceasta fiind susținută atât de Primăria Stejari, cât și de sponsori.

În acest proiect este implicat și consilierul PNL, Daniel Nicolae Bărbuț care va pune la dispoziția asociației sportive microbuzele sale pentru deplasări.

