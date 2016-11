Primii porci, scoși la vânzare pentru Crăciun

Apropierea perioadei în care gorjenii vor începe să sacrifice porcii pentru sărbătorile de iarnă a dus la o creștere a interesului pentru acest gen de tranzacții. Oamenii au început să dea anunțuri sau să își pună pancarte la poartă prin care să își informeze potențialii clienți de faptul că au astfel de animale la vânzare. Tradiționalul „Ghiță” poate fi cumpărat și din târgurile de animale care au loc spre sfârșitul săptămânii în diverse localități din județ, dar multe vânzări se fac direct „la poartă”. Cei care au muncit un an întreg pentru a-l face mare pe „Ghiță” așteaptă acum un preț bun pentru marfa livrată, însă cel mai adesea oamenii spun că se resemnează și cu sume mai mici decât cele pe care le-ar fi așteptat.

„Am avut grijă de doi porci tot anul și acum au peste 100 de kilograme. Unul ajunge chiar la 130, am considerat că mai mari de atât nu e cazul pentru că ar avea multă grăsime. Eu cer zece lei pentru kilogramul în viu pentru că sunt crescuți amândoi numai cu porumb din grădina noastră și cu mâncare de casă. E multă muncă, deși nu pare. Am avut doi clienți, primii, deocamdată, dar nu ne-am înțeles la preț. Dumnealor doreau mult mai puțin decât așteptam eu și atunci am convenit să ne mai auzim la telefon. Mai e timp până în perioada Crăciunului să îi vând. Dacă se întâmplă să nu găsesc un client care să îmi ofere prețul așteptam de mine nu e nicio problemă pentru că voi sacrifica eu animalul și îl consum împreună cu familia”, spune un tânăr din Turcinești care are la vânzare doi porci.

Anunțurile din ultimele zile pe această temă arată că majoritatea porcilor scoși la vânzare au greutatea în jurul a 120 de kilograme, considerată optimă de stăpânii lor. Există însă și animale care ajung la 180 de kilograme, cumpărătorii în astfel de situații fiind cei care au o familie mai numeroasă. „Al nostru are 150 de kilograme și deocamdată nu a apărut un cumpărător pentru el. L-am botezat Ghiță și ne-am atașat tare mult de el. De anul trecut îl creștem și pe lângă el mai avem alți trei. Unul va fi tăiat pentru noi, în familie, iar ceilalți doi îi păstrăm pentru anul viitor pentru că vrem să fie la fel de mari. Sperăm să prindem un preț care să ne fie convenabil și noi pentru că la cât am muncit tot anul ar fi păcat să îl dăm pe gratis”, a spus un alt crescător de animale care a menționat că nu va merge cu „Ghiță” în târgul de animale întrucât prețul acestuia ar crește. „Apare transportul, trebuie certificat sanitar-veterinar, taxe, poate nici nu îl vinzi din prima, mai faci odată drumul cu el și, atunci, mai bine dai un anunț și aștepți să vezi cine e interesat să îl cumpere”, spune bărbatul.

Gelu Ionescu