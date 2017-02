Primul cartonaș galben pentru șeful CEO! Boza îi menține la stat pe șefii deficitari, dar și pe soții, copiii, finii și prietenii acestora

Organigrama, ce va fi aprobată, astăzi, de către Directoratul Complexului Energetic Oltenia, nu ușurează compania de stat de “căpușele” care stau îndesate de ani buni în locurile călduțe de la vârful societății de stat. Cel puțin asta este concluzia Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice Gorj care transmite că, din datele deținute, penalii și sforarii companiei au rămas tot la panoul de comandă al CEO, managerului Sorin Boza fiindu-i teamă să-i urnească pe respectivii din scaune. Mai mult, persoane controversate ca Petroniu, Dădălău, Trofin dar și rubedeniile și prietenii respectivilor sunt lăsați, potrivit IAIPP, să lingă, în continuare, “mierea” din sistemul de stat, deși nu au demonstrat profesional mai nimic pentru companie. Asta, în timp ce respectivii trag sfori ca apropiați ai lor să promoveze în funcții importante, Dan Morega dându-l exemplu în acest sens pe soțul Valentinei Trofin care, sindicalist fiind la SE Turceni, ar viza o funcție importantă de conducere la vârful fostului complex energetic.

După numeroase încurajări publice la adresa noului manager Sorin Boza, de la care aștepta fapte de înaltă ținută profesională, Dan Morega a schimbat foaia, nemulțumit că IAIPP a primit informații în legătură cu noua organigramă a societății din care nu dispar, din păcate, posturile unor controversați ai companiei de stat. Morega nu a stat pe gânduri și i-a transmis lui Boza, în aceeași manieră, că se aștepta din partea lui să taie răul din rădăcină, iar persoane ca Dădălău, Petroniu sau Trofin să nu se mai regăsească pe posturile în care au aterizat pe vremea lui Laurențiu Ciurel.

De altfel, criticile lui Morega sunt de înțeles atâta timp cât IAIPP a argumentat și criticat vehement în ultimii ani tocmai faptele acestor șefi din CEO, păstrați în funcții în ciuda incompetenței ori răutăților de care au dat dovadă, în raport cu salariații companiei de stat.

“IAIPP, nu o dată, în conferințe de presă, dar și în intervenții publice, cu argumente, a criticat, vehement, o serie de cadre de conducere ale CEO, fie că au fost puse pe posturi de conducere din incompentență, fie că au avut mâna lungă și au fost meșteri făurari în devalizarea societății de stat. Mă văd în măsură astfel să fac, încă o dată public, că, din informațiile pe care IAIPP le are la ora actuală, în posturi cheie, la CE Oltenia, vor rămâne mulți incompetenți. Astfel, cu toate că vor apărea unele nume noi în anumite posturi de conducere, în noua organigramă, la presiunea unor politicieni și a sindicatelor, Boza nu a făcut schimbările așteptate. Noul manager a demonstrat că nu are totuși coloana vertebrală necesară ca să înlocuiască pe unii care și-au dovedit, în mod cras, incompetența sau care și-au format familiuțe, realizând de multe ori licitații trucate ori caiete de sarcini după firmele care trebuiau să câștige licitațiile de miliarde de lei, cu dedicație”, a spus Morega.

De altfel, profesorul Morega, de trei ani de zile, tot atrage atenția, pe bază de documente, că este necesară înlocuirea din funcție a lui Grigorie Dădălău, actual șef al Departamentului Achiziții pentru Activitatea Minieră a CE Oltenia. Șeful IAIPP a fost cel care a subliniat că Dădălău are familia angajată în CEO, niciunul dintre respectivii ori apropiați nefiind mișcați din locurile de muncă.

Petroniu, directorul pe Strategie fără strategie

Morega susține că nici Ion Petroniu, directorul de Strategie Dezvoltare, nu ar fi trebuit să i se dea șanse să rămână în funcție. “Un alt individ, pe nume Petroniu, marele specialist pus în funcție de către Ciurel la Direcția de Strategii, care și-a dovedit cu prisosință incompetența nefăcând de fapt nicio strategie pentru CEO, este păstrat și el la conducere. Asta, deși respectivul este cu totul pe dinafară responsabilităților legate de investițiile din minerit și din energie. Nu trebuie să uităm că atât Dădălău, cât și Petroniu au fost cei care au dat undă verde la contractul cu Serbia, care a adus pierderi însemnate CEO, ambii fiind protagoniștii și altor acte păguboase pentru societatea de stat”, a completat șeful IAIPP.

Trofin își vrea soțul promovat la cârma SE Turceni

Morega susține că IAIPP a fost informat că și Valentina Trofin, fostul director de Resurse Umane al CEO, protagonista contractelor care au avantajat “protipendada” companiei, a fost păstrată și ea în funcție, deși ar fi meritat “un zbor gratuit doar dus” spre Craiova, locul de unde angajata face naveta zilnic, cu mașina de serviciu. “Valentina Trofin tânjește, se pare, iar, la funcția de director al Resurselor Umane. Deși promovarea ar trebui să fie imposibilă totuși aceasta este menținută director adjunct, în ciuda lipsei de profesionalism de care a dat dovadă în perioada Ciurel, Răuț și Rușeț. S-a uitat, se vede, că de sub bagheta ei s-au redus veniturile cu 40% la mineri și energeticieni, ea fiind cea care amenința salariații cu disponibilizarea, dacă nu acceptă salariile mult mai mici. Deși, personal, i-am amintit manegerului general Boza că această individă folosește, zilnic, un mijloc de transport făcând naveta Târgu-Jiu-Craiova cu un autoturism proprietate a CEO și i-am atras atenția, de fapt, și că toți navetiștii care vin de la Craiova în Gorj ar trebui să fie înlocuiți cu specialiști, care să nu mai ocazioneze asemenea cheltuieli neeconomicoase, pare-se că managerul general nu a dispus nimic la acest capitol. Mai mult, am fost informat că Trofin mai bate și din picior ca soțul ei, lider de sindicat la Turceni, să fie pus într-o funcție înaltă la vârful sucursalei, omul neocupând astfel de funcții de conducere”, a completat Morega, critic la adresa lui Boza care nu a spart deloc “familiuțele din administrații și sindicate” acesta dând exemplu și familia Iovan de la SE Turceni.

Graure, readus la executiv?!

Președintele IAIPP susține că Boza ar urma să-l readucă la executiv pe Octavian Graure, “prietenul lui Dian și Condescu”, în timp ce Ciobotărică în mod neașteptat nu a fost clintit, nici el, din funcție.

“Regret, dragă Sorin, că deși ai un CV formidabil și te-ai zbătut și te zbați să meargă CEO-ul într-o direcție bună, nu demonstrezi că vrei să te scapi de aceste găști aflate în poziții cheie din companie, vorbesc de persoane implicate mai mult sau mai puțin în devalizarea societății și de persoane lipsite total de profesionalism”, a transmis Morega, care nu regretă că nu i-a dat un cec în alb lui Boza la numirea în funcție. “Boza, strâns cu ușa între politruci și sindicate, pare că cedează în fața acestora, dovada fiind chiar noua organigramă a CEO”, a conchis Morega, subliniind că, din nefericire “mafia lui Ciurel” este încă pe val la CE Oltenia.

A.Stoica