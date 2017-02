Protest la Cariera Tismana pentru sporul de tură: Peste 100 de mineri, nemulțumiți pentru nerespectarea programării de lucru pe februarie

Conducerea Carierei Tismana a fost chemată, vineri dimineața, la ora 6.00 în sala de apel a unității miniere, unde peste 100 de angajați au cerut explicații în legătură cu nerespectarea programării de lucru pe luna în curs. Salariații au protestat doar până la venirea conducerii, care a motivat că măsura a fost luată de fapt de către conducerea SE Rovinari. Protestul nu a schimbat însă decizia luată de CEO, duminică fiind singura zi din luna februarie, când nu s-a lucrat în această carieră, din martie trecându-se la program de 6 zile. Pentru că ieri nu s-a muncit, angajații carierei au pierdut sporul de tură pe luna februarie, în valoare de 5,5% din salariu, plus ziua de duminică plătită 100%.

Sindicatele din Cariera Tismana, aparținând Complexului Energetic Oltenia, au început demersuri în instanță pentru dobândirea sporului de tură pentru membrii sindicali, în valoare de 5,5% din salariu, dar și pentru suplimentul care a fost acordat de Medicina Muncii, în urma unor controale care au avut loc cu câțiva ani în urmă. Vestea că salariații își cer astfel drepturile a ajuns la urechile superiorilor din CEO, care au impus ca salariații să nu mai lucreze o zi pe lună pentru a crea o întrerupere de activitate, care le permite să nu mai acorde sporul de tură. Cel puțin asta susțin sindicaliștii, care cred că măsura zilei libere nu s-a luat din senin.

Trași în piept de administrație?!

Situația creată de administrație le-a provocat disconfort salariaților, care nu își scot numărul de posturi pe luna respectivă, fiind obligați să-și ia zile de concediu pentru a-și face norma de lucru pe luna respectivă și pentru a nu primi absențe nemotivate.

Nemulțumirea generală a explodat, vineri dimineața, când salariații Carierei Tismana, care trebuiau să intre în schimbul unu, au rămas în sala de apel până la venirea aici a conducerii carierei. Peste 100 de mineri erau gata să nu intre la muncă, dacă conducerea carierei nu le dădea explicații, pentru nerespectarea programării de lucru pe luna februarie. Mai exact, oamenii au înțeles că administrația vrea să-i tragă în piept cu sporul de tură, dându-le ziua de duminică liberă. Minerii erau conștienți că și cu o zi liberă într-o lună ei pierd sporul de tură chiar și în instanță.

Motiv: depozitele pline și termocentrala refuză alt cărbune

Directorul unității, Nicolae Cilibiu, a venit, vineri dimineața, în fața angajaților nemulțumiți, explicându-le că vina nu îi aparține, ci superiorilor săi care au decis să stabilească ziua de duminică, 26 februarie, nelucrătoare. Potrivit liderilor de sindicat, directorul Cilibiu a explicat că măsura s-a cerut, în special, de către conducerea SE Rovinari, care a motivat că are depozite de cărbune pline și nu mai are nevoie de lignit scos din Cariera Tismana.

Minerii nemulțumiți au acceptat explicația dată de către directorul Cilibiu, au oprit protestul și au intrat la muncă în schimbul unu. “Protestatarii au înțeles că decizia privind ziua nelucrătoare nu aparține conducerii carierei și au întrerupt protestul intrând la muncă. Oamenii au început însă lucrul dezamăgiți de conducerea CEO, deoarece până acum au fost buni să muncească șapte zile din șapte, dar acum nu mai sunt buni. Din martie, adică de miercuri, în carierele CEO nu se mai lucra șapte zile din șapte, ci șase zile din șapte”, a declarat Iulian Lulu Păuna, lider Sindicatul Lignitul Oltenia.

Liderul sindical susține că dezamăgirea în cauză au avut-o și liderii de la celelalte trei sindicate din Cariera Tismana.

Duminică, a fost astfel prima zi, după o jumătate de an, când la Cariera Tismana nu s-a mai lucrat o zi întregă.

Anamaria Stoica