Râbu, candidat la Senat din partea ALDE: “Vreau să reprezint în Parlament mineritul și energia din Gorj”

Vasile Râbu, fostul lider al pensionarilor social-democraţi din Motru, s-a înscris, din august, în ALDE Motru, ca acum să fie prezentat însă oficial opiniei publice, deoarece fostul vicepreședinte al CJ Gorj va candida, cu siguranță, la parlamentare. Candidatura lui Râbu, mai exact CV-ul profesional, va fi depusă la București, alături de a colegilor săi, urmând ca și centrul să decidă dacă acesta se va afla sau nu pe lista de Senat a ALDE Gorj. “Nu am nicio funcție în organizație, dar este posibil, după cum a spus domnul senator Dian Popescu, să primesc funcția de vicepreședinte la nivel județean a ALDE Gorj. După plecarea mea din PSD nu am mai activat la vreun alt partid politic, ci doar am făcut parte din echipa candidatei independente Camelia Khraibani, la alegerile locale, pe care am susținut-o pentru fotoliul de primar, asta și urmare a relației bune pe care o am cu dânsa și în prezent. Voi candida însă în decembrie la parlamentare pentru Gorj și sunt convins că din poziția de senator pot reprezenta foarte bine în Parlament, mineritul și energia”, a declarat, joi, Vasile Râbu.

Mai mult ca sigur, Râbu va ocupa locul doi la Senat pe lista ALDE, primul loc urmând să îi fie încredințat lui Scarlat Iriza, deputat al partidului.

A.STOICA