Răsturnare de situație în cazul angajaţilor AJOFM Gorj, care au petrecut o noapte în arest

Toţi cei cinci actuali și foști funcționari din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, cercetaţi pentru fraudă informatică, fals informatic şi abuz în serviciu, vor rămâne în libertate, însă cu o condiție. Decizia a fost luată, luni, de judecătorii de la Tribunalul Gorj, care au efectuat câteva modificări în ceea ce priveşte controlul judiciar. „Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru. Impune inculpatului Târlea Ion, pe durata măsurii controlului judiciar, să respecte următoarea obligaţie: să nu se apropie de martorii M.C. şi C.G. şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. Impune inculpaţilor, pe durata măsurii controlului judiciar, să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit fapta. Menţine restul dispoziţiilor încheierii contestate. Definitivă”, a stabilit instanţa. Ion Târlea este obligat și să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit fapta, aceea de director executiv AJOFM Gorj. În prezent, acesta este șeful Serviciului de Administrare Buget. Decizia instanței complică situația la AJOFM Gorj, întrucât singurii angajați de la Agenția Locală Motru sunt obligați, la rândul lor, să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit fapta. O hotărâre în acest sens va fi luată, mâine dimineață, de reprezentanții instituției, care fie vor trimite alți salariați la Motru, fie vor fi nevoiți să închidă agenția. În total, AJOFM Gorj are 39 de angajați, în tot județul. Printre ei se află și cele trei persoane cercetate pentru fraudă informatică, fals informatic şi abuz în serviciu. Faptele ar fi fost descoperite după ce Damian Horcea, fostul şef al biroului AJOFM Târgu-Jiu, s-a sinucis, în anul 2012. Anchetatorii susțin că infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2002 – 2012, când suspecţii ar fi întocmit în fals 140 de dosare de șomaj.

”În perioada 2002-2012 au introdus în aplicația informatică a agenției date nereale privind condițiile de obținere a indemnizațiilor de șomaj, pentru mai multe persoane, creând o aparență de legalitate a datelor introduse, care a avut drept consecință juridică acordarea acestor indemnizații și însușirea lor de către unii dintre angajați. Prejudiciul efectiv cauzat agenției este în sumă de 607.246 de lei, reprezentând indemnizații de șomaj, în sumă de 473.544 de lei și contribuții sociale aferente acestor obligații, în cuantum de 133.702 lei”, a precizat Constantin Stică Costescu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru.

Cei cinci actuali și foști funcționari din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, au petrecut noaptea de miercuri spre joi în arestul Poliției Gorj.

”Este vorba de cazul Horcea, cu fostul nostru coleg, care s-a sinucis în 2012. De la început am dat spre cercetare organelor competente absolut toate documentele identificate cu suspiciuni de natură penală. Este vorba de dosare care apar în aplicația informatică, pentru care s-au făcut plăți, dar care fizic nu există. Noi am colaborat și colaborăm în continuare cu organele de cercetare, în vederea soluționării stării de fapt și lăsăm organele de anchetă să finalizeze acest caz deosebit de complicat, să se finalizeze cercetările, iar noi trebuie să facem toate eforturile, cu toate aceste greutăți, să asigurăm în continuare bunul mers al instituției”, a spus Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj. Reprezentanții instituției au mai precizat că AJOFM Gorj se va constitui parte civilă, în cazul unui proces.

