REACȚIA Inspectoratului Școlar în cazul profesoarei acuzate de trafic de influență

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj au făcut, ieri, primele declarații, după decizia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care au deferit Justiției o profesoară de discipline tehnice din cadrul Liceului Tehnologic Tismana. ”Punctul nostru de vedere este că suntem șocați de atitudinea doamnei, dezaprobăm total astfel de comportamente si cosiderăm că etica examenelor este esențială pentru învățământul preuniversitar. Pe mine mă intrigă, pentru că de doi ani se corectează în alte județe. Ce a putut să promită doamna sau ce influență? Cum făcea asta pentru alt județ? Efectiv este înșelăciune, este minciună, pentru că nu putea să facă așa ceva. Pentru descurajarea unor tentative de felul acesta, cea mai bună măsură este să se corecteze în alt județ”, a declarat pentru Gorjeanul, Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

Marcela Percea a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, una în formă simplă și cealaltă în formă continuată. Din rechizitoriul întocmit rezultă că femeia, spre sfârșitul anului școlar 2014-2015, ar fi pretins 100 de lei de la un elev în clasa a XII-a, la aceeași unitate de învățământ, pentru a-l ajuta să obțină la proba de matematică, a examenului de Bacalaraureat, o notă majorată cu 1 sau 2 puncte, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra membrilor comisiei de examinare. ”Din rechizitoriul întocmit de procuror rezultă că inculpata Percea Marcela, profesor de discipline tehnice în cadrul Liceului Tehnologic Tismana, spre sfârşitul anului şcolar 2014-2015 a pretins suma de 100 lei de la D.C., elev în clasa a XII-a la aceeaşi unitate de învăţământ, pentru a-l ajuta să obţină la proba de matematică a examenului de bacalaureat o notă majorată cu 1 sau 2 puncte, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra membrilor comisiei”, a precizat Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Mai mult, anchetatorii susțin că, în cursul lunilor octombrie-noiembrie 2015 și februarie-martie 2016, profesoara ar fi pretins diferite sume de la șase elevi în clasa a XII-a, la Liceul Tehnologic Tismana, promoția 2016, pentru a interveni la membrii evaluatori ai Comisiei de Bacalaureat. Femeia a fost cercetată în libertate. ”Aceeaşi inculpată, în cursul lunilor octombrie-noiembrie-decembrie 2015 şi februarie-martie 2016 a pretins sume cuprinse între 125 şi 600 lei de la 6 elevi în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Tismana, promoţia 2016, pentru a interveni la membrii evaluatori ai comisiei de bacalaureat în scopul favorizării acestora fie prin majorarea cu 1,5 sau 2 puncte a notei la disciplina matematică, fie prin promovarea examenului la disciplinele limba română şi matematică, fie prin majorarea notei cu câte 2 puncte la disciplinele matematică, limba română şi geografie. Facem precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană inculpată sau trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, aceste acţiuni ale procurorului nefiind însă în măsură să înfrângă în niciun mod prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte sau inculpate”, a mai declarat Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Loredana Fîciu