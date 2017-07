Reacția viceprimarului după percheziții: A fost politic

Descinderile efectuate, miercuri dimineața, la Vladimir și Târgu-Jiu, s-au încheiat misterios. Procurorii susțin că nu s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de nicio persoană, iar Vasile Iovan, viceprimarul comunei Vladimir, la locuința căruia s-au oprit mascații, susține că anchetatorii nu au descoperit nimic în casa lui. “Nu a fost nimic. Până la urmă am făcut procesele verbale, la terminare și au plecat. Se așteptau să găsească țigări, așa era scris pe mandate și nu au găsit, de unde să găsească? Prin ce am trecut eu și familia mea nu a fost o bucurie, a fost o sperietură, dar nu-i problemă. Copilul are 25 de ani, el este administratorul firmei, îmi duce firma mai departe. Are două puncte de lucru, copilul e cu magazinele. După ce au văzut că nu au găsit nimic, mascații au plecat, iar cei de la Economic au făcut control la magazinul care e chiar în casă, unde am locuința. Doar la mine s-au făcut percheziții, la părinți, la socrii. Părinții, la vârsta lor de 80 de ani, pentru ei a fost un șoc, dar asta este, trecem prin ele. Bănuiesc cine m-a reclamat. A fost politic. Funcția mea îi deranjează. Vor să scape de mine. Eu sunt piedica, piesa principală, deja planurile erau făcute. Dacă era să fi găsit ceva eu eram arestat, a doua zi, primarul pleacă în concediu, convocau consiliul, având majoritate, puneau vicele. Era simplu, dar nu le-a ieșit planul, le-am încurcat planurile. Unul dintre polițiști mi-a zis «domne, pentru chestia asta o să ajungeți primar». Nu știu la ce s-a referit, dar i-am spus destul de clar că nu vreau funcția de primar, că am primar, îl susțin în continuare, am o echipă”, a declarat pentru Gorjeanul, Vasile Iovan, viceprimarul comunei Vladimir. Acesta a fost condamnat în trecut la închisoare cu suspendare, pentru contrabandă cu țigări. “Am fost condamnat, dar sunt 25-27 de ani de atunci. Ce are trecutul meu cu prezentul, acum? Erau alte timpuri atunci, mi-am primit pedeapsa atunci, am trecut, acum s-au schimbat lucrurile”, a mai spus Iovan. La solicitarea Gorjeanul, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, care coordonează ancheta, au oferit un punct de vedere în acest caz. “La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești este înregistrată o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. S-au efectuat percheziţii în comuna Vladimir şi oraşul Târgu-Jiu şi nu s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea stării de fapt, urmând a se dispune măsuri legale. În acest moment al anchetei penale nu pot fi făcute alte precizări, urmând ca imediat ce stadiul cercetărilor va permite să fie emis un comunicat”, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești. În total, cinci percheziții au fost efectuate la Vladimir și Târgu-Jiu.