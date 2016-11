Recidivist „iertat” din nou pentru că a condus băut

Norocul i-a surâs, din nou, unui bărbat din Rovinari, care a fost prins de polițiști conducând un autoturism, în timp ce era sub influența băuturilor alcoolice. Trimis în judecată și acuzat de infracțiunea respectivă, Mihai Vasile Ghițu și-a recunoscut faptele în fața judecătorilor și a primit o pedeapsă cu suspendare, deși mai are alte condamnări de același gen la activ. Instanța i-a contopit acum toate pedepsele, dar a dispus în cele din urmă ca și noua condamnare să fie tot una cu suspendare. Magistrații i-au interzis gorjeanului să părăsească țara fără acceptul lor și l-au obligat să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității. În plus, i-au pus în vedere că la următoarea abatere va executa și pedepsele care sunt cu suspendare în prezent.

„Condamnă inculpatul Ghiţu Mihai Vasile, la pedeapsa de 9 luni închisoare( fapta din 01.07.2015) . În baza art.97 C.pen., anulează suspendarea executări pedepsei sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. 2152 din 15.09.2015 definitivă prin decizia penală nr.692 din 03.05.2016 a Curţii de Apel Craiova privind pedepsele aplicate de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv de 2 ani închisoare, fapte comise la data de 16.04.2015. (…) Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii preventive de 24 h din 21.04.2015 şi durata arestării preventive de la 22.04.2015 la 08.05.2015. (…)Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, termen care potrivit art. 97 alin 2 Cod penal se calculează de la data de 03.05.2016, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare nr. 2152/15.09.2015, prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, a decis Judecătoria Târgu Jiu.

Gelu Ionescu