Rectificare refuzată la Minprest: Prima radiată, salariul minim ciuntit!

Salariații Minprest, deși aparțin de Complexul Energetic Oltenia, nu vor beneficia de prime de Crăciun, în această lună, asta deoarece rectificarea bugetară solicitată Ministerului Economiei a fost, recent, refuzată. În locul primei, angajații au fost obligați să intre jumătate din luna decembrie în concediu fără plată, asta deși oamenii susțin că au zile din concediile de odihnă neefectuate pe 2016. Salariații sunt dezamăgiți că prestează în condiții grele, dar nu mai au niciun drept. Oamenii nu mai încasează nici sporul de vechime, tichete de masă și nici primele pe care nu le-au văzut nici de Paști și nu le vor vedea nici de Crăciun.

Minprest mai are în jur de 800 de salariați, împărțiți la unitățile prestatoare din minerit, din zona Motru, Rovinari, Mătăsari și Turceni. Salariații, deși aparțin de CE Oltenia, nu au niciun fel de drepturi și au ajuns să încaseze lunar și sub minimul pe economie. În ianuarie cea mai mare parte a angajaților vor încasa un salariu de 300-400 de lei, asta deoarece jumătate din luna decembrie salariații au fost obligați să stea acasă în concediu fără plată.

Salariații au concediu fără plată, deși au concedii de odihnă neefectuate și pe care nu le mai pot lua în anul viitor. Angajații, deși au cerut concediu de odihnă, au fost refuzați de superiori, pe motiv că nu sunt bani pentru salarii.

Tichete cadou, doar de la sindicate

Cosmin Bivolaru, liderul Sindicatului Minprest Serv, explică situația spunând că: “primele nu se vor da tot din cauza rectificării bugetare cerute Ministerului Economiei de către Minprest. Conducerea a solicitat o rectificare necesară atât pentru o parte din salarii, pe noiembrie-decembrie, cât și pentru prime. Am primit însă recent negația ministerului”, a explicat Bivolaru.

Acesta a declarat, în schimb, că sindicatul său, care are peste 500 de membri, le-a oferit, recent, membrilor săi cinci tichete cadou și câte o plasă cu dulciuri.

Patru tichete cadou a oferit sindicaliștilor și Nicu Bunoaica, liderul sindicatului Solidaritatea 2013.

A.S.