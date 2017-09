Romanescu nu se lasă! Insistă să pună un city manager la Târgu-Jiu!

Deşi proiectul său de numire a unui administrator public pentru municipiu nu a primit votul majorităţii consilieri locali în şedinţa ordinară de luni, 25 septembrie, primarul Marcel Romanescu spune că va face mici modificări ale proiectului şi va reîncerca introducerea sa într-o viitoare şedinţă.

Propunerea primarului de Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, care viza instalarea în funcţie a unui administrator public pentru municipiu, nu a primit luni votul majorităţii Consiliului Local. Singurii care au votat pentru proiectul iniţiat de Romanescu au fost consilierii liberali, astfel că proiectul nu a trecut. Edilul de la Târgu-Jiu a precizat însă că, în organigrama instituţiei, este prevăzut de mai multă vreme un astfel de post, dar că niciodată nu a fost ocupat de nimeni. “În campania electorală, am spus că îmi doresc un administrator public la Târgu-Jiu. Atât timp cât, în organigramă, a fost prevăzut un astfel de post, eu nu văd de ce am considera inoportun un astfel de administrator. Ultimul administrator public a fost angajat la Craiova. Şi acolo sunt doi viceprimari. Nu înseamnă că acest administrator ar lua din atribuţiile viceprimarilor ori ale primarului. (…) În condiţiile în care voi face noi modificări, îl voi pune, din nou, pe ordinea de zi. Mă aşteptam la asta, dar am crezut că va trece de Consiliul Local. Nu ştiu care este motivul real pentru care s-au opus. Există luptă politică. Eu consider, în continuare, că am nevoie de un administrator public”, a declarat primarul Marcel Romanescu. Viceprimarul Aurel Popescu a argumentat că nu este necesară numirea unui “city manager”, deoarece el însuşi, alături de celălalt viceprimar, Adrian Tudor, şi de restul echipei din Primăria Târgu-Jiu, pot îndeplini cu brio şi atribuţiile pe care le-ar fi deţinut un posibil administrator public al municipiului. “Am înţeles că domnul primar se simte singur. Ţin să anunţ că sunt doi viceprimari şi întregul aparat al Primăriei Târgu-Jiu care sunt în slujba cetăţeanului şi sunt lângă primarul Marcel Romanescu, pregătiţi oricând pentru orice temă. S-a emis ideea cum că administratorul public trebuie să coordoneze societăţile în care Consiliul Local este majoritar. Ţin să anunţ că societăţile în care Consiliul Local este acţionar majoritar funcţionează bine, există un bilanţ care confirmă că sunt pe profit. S-a vehiculat ideea că este nevoie de administrator public care să conducă departamentul pentru fonduri europene. Noi ştim care este suma alocată municipiului până în 2020. Este vorba despre 20 de milioane euro”, a declarat vicele Popescu. La momentul votului privind proiectul de aprobare a criteriilor, procedurii pentru selecţia, numirea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi atribuţiile specifice ale acestuia, doar consilierii PNL au votat “pentru” proiectul iniţiat de primarul Marcel Romanescu, iar restul consilierilor din PSD, PMP, PSRo şi ALDE s-au abţinut de la votarea proiectului, cu excepţia social-democratului Viorel Petcu care şi-a exprimat votul împotriva proiectului.

Izabella Molnar