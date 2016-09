Rovinărean reținut în urma unei percheziții

Un bărbat de 56 de ani, din orașul Rovinari, a fost reținut de polițiști, marți seara, pentru furt şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, având permisul de conducere anulat. Acesta a fost încătușat în urma unei descinderi a oamenilor legii. Reprezentanții IPJ Gorj susțin că au deschis ancheta după ce suspectul a fost depistat în trafic, în timp ce transporta cu o mașină peste 40 de tone de cărbune, ignorând faptul că nu mai are carnet de șofer. În plus, nu avea nici documente pentru marfa care ar fi fost luată de la una dintre carierele Complexului Energetic Oltenia. ”La data de 27 septembrie, polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Rovinari, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Târgu-Jiu, au continuat cercetările față de un bărbat de 56 de ani, din localitate, cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de cărbune şi conducerea unui autovehicul având permisul de conducere anulat, fiind efectuată o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului. În baza probatoriului administrat în dosar a fost dispusă măsura reținerii suspectului pentru o perioadă de 24 ore. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere anulat”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Ieri, suspectul a fost prezentat în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu. În urma audierilor s-a stabilit să fie cercetat în libertate. Acesta va rămâne sub control judiciar în următoarele 60 de zile. În fața camerelor de filmat, bărbatul a spus inițial că este nevinovat, ulterior susținând că ”regretă” cele întâmplate.

Loredana Fîciu