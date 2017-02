S-a reîntors iarna în Gorj!

Iarna a revenit în forță la sfârșitul săptămânii trecute pe meleagurile Gorjului și în general în toată zona de sud-vest a țării, pentru care meteorologii au emis cod galben de ninsori abundente. Prognozele s-au adeverit din plin cel puțin pentru zona montană a județului, acolo unde primii fulgi au căzut încă de sâmbătă noaptea. Duminică dimineața, au apărut deja probleme pe drumurile din zona montană, drumarii având cel mai mult de lucru pe DN 67C, acolo unde turiștii încercau să urce spre Rânca. Un filtru de poliție a fost instituit la baza muntelui și toți cei dornici să ajungă în stațiune au fost obligați mai întâi să își echipeze mașinile cu lanțuri și apoi au fost lăsați să își continue călătoria. Mulți dintre ei au fost nevoiți să coboare în Novaci și să își cumpere lanțurile necesare, dar chiar și așa pe drum nu au fost scutiți de emoții pentru că nu toată lumea știa să monteze lanțurile sau să conducă în condițiile meteo date.

Nouă utilaje de deszăpezire au acționat numai pe tronsonul dintre Rânca și Novaci, reprezentantul Secției Drumurilor Naționale Gorj, Cristian Tudor, precizând că zona a fost împărțită în segmente tocmai pentru a se interveni cât mai eficient. Pe carosabil a rămas un strat de zăpadă tocată de câțiva centimetri, dar nu au fost înregistrate blocaje sau accidente. Înrăutățirea vremii a dus la creșterea traficului dinspre munte spre Novaci, mulți dintre turiști preferând să plece acasă, în timp ce cei care urcau se bucurau că ninge, unii prelungindu-și șederea cu o zi sau două. „Nu am avut impresia sâmbătă când am ajuns aici că suntem la munte, dar iată că peste noapte a nins și parcă nu ne vine să mai plecăm acasă. Din păcate, luni trebuie să fim la muncă și nu avem încotro, plecăm. Ne-am făcut damblaua, cum se zice, pentru că ne-am dat pe pârtie, ne-am bătut cu zăpadă, am prins ninsoarea asta frumoasă și totul a fost foarte frumos”, a spus un turist din Craiova.

Gelu Ionescu