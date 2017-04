Șah la Giorgi! Doi vicepreședinți din sindicatul majoritar al Minprest SA au refuzat semnarea CCM

Carmen Andrei și Mihaela Olaru, vicepreședinți în cadrul Sindicatului Solidaritatea Minprest, majoritar în cadrul subunității CEO, au refuzat, joi, să semneze noul Contract Colectiv de Muncă, supărate că în acest document au fost tăiate drastic toate drepturile angajaților. Cele două sindicaliste ceruseră introducerea în CCM măcar a sporului de vechime, acordarea a minim 10 tichete de masă și a protecției pentru liderii sindicali. Șocant este că, în procesul verbal al ședinței, administrația a trecut doar ce a vrut din cerințele celor doi vicepreședinți, adică doar protecția pentru liderii sindicali și deloc drepturile pentru cei peste 800 de salariați.

În cadrul negocierilor de joi de la Minprest SA au apărut tensiuni chiar și în rândul reprezentanților sindicatului majoritar condus de către Cosmin Bivolaru. Totul a pornit de la cei doi vicepreședinți ai sindicatului, care au arătat că nu mai pot suporta dictatura din această structură, cele două femei încercând să obțină totuși mici drepturi pentru salariați. Este de altfel de notorietate că sindicatul majoritar este supus administrației, organizația neavând vreun cuvânt de spus în fața cerințelor uneori aberante ale directorului Giorgi.

Procesul verbal, cenzurat! Reclamație la ITM

“Eu și colega mea am solicitat în timpul ședinței, a doua de negociere a CCM, acordarea sporului de vechime, cele 10 tichete de masă și cele două prime de sărbători. În final, am solicitat să fie trecută în CCM și protecția pentru liderii sindicali, mai exact să fie menționat, conform legii, că liderii sindicali nu pot fi dați afară din serviciu decât din motive care au legătură cu profesia. Solicitarea noastră l-a deranjat pe directorul Giorgi care ne-a avertizat, în plen, că aprobarea acestor drepturi de către administrație nu va face decât să lase salariații Minprest fără CCM. Totuși am insistat să fie menționate solicitările noastre măcar în procesul verbal al ședinței de negociere. Spre surprinderea mea și a colegei mele, la finalul ședinței, în procesul verbal am văzut că nu era trecută decât solicitarea noastră legată de protecția pentru liderii sindicali. Am vrut să semnăm procesul-verbal, dar cu obiecțiuni, dar ambele nu am fost lăsate de administrație, spunându-ni-se că nu facem ce vrem noi”, a declarat Carmen Andrei, vicepreședinte al Sindicatului Solidaritatea Minprest.

Sindicalista susține că urmare celor întâmplate va sesiza ITM Gorj legat de felul în care se negociază CCM-ul la Minprest. Carmen Andrei susține că dacă situația nu va reintra pe făgașul normal, obținându-se drepturi pentru salariați în noul CCM, aceasta intenționează să părăsească organizația sindicală prin demisie.

Solidaritatea poate rămâne și fără al doilea vice

“Domnul director al Minprest a părăsit ședința de negociere la fel cum a făcut și la negocierea de anul trecut, pentru a ne arăta astfel că nu vrea să se abată de la cele deja decise. De altfel, anul trecut chiar ne-a amenințat că dacă nu semnăm CCM-ul toți salariații vor avea probleme la locul de muncă. Am sperat însă că de data aceasta lucrurile vor sta altfel, dar și acum am avut parte de negocieri anormale. Insist pentru acordarea unor drepturi pentru salariați, deoarece nu este corect ca și colegii de la CEO să aibă drepturi și noi nu. Mai mult, domnul Giorgi ne spune permanent că Minprest este pe profit, dar acest lucru nu se vede și în buzunarele salariaților. Am părăsit și noi ședința dezamăgite de acest timp de negociere în care administrația decide și sindicatele doar aprobă. Sper la o revenire a administrației la sentimente mai bune, dar și a conducerii sindicatului. În caz contrar iau și eu în calcul să părăsesc sindicatul. Averizez că și membrii vor face, din păcate, același lucru când vor auzi că noul CCM este mai sărac în drepturi decât cel care se finalizează pe 5 mai”, a declarat și Mihaela Olaru, vicepreședinte al Sindicatului Solidaritatea Minprest.

Bunoaica nu s-a mai dus la negocierea cu numărul doi!

Deși reprezintă 50 de angajați ai Minprest, liderul sindical Nicu Bunoaica nu s-a mai dus la ședința de negociere de joi, nemulțumit de opacitatea de care a dat dovadă la prima întâlnire administrația societății și dezgustat de servilismul sindicatului majoritar condus de Bivolaru.

“Gestul celor două sindicaliste este unul lăudabil, așa ar fi trebuit să facă, în primul rând, Bivolaru, care răspunde fără să cârnească la comenzile directorului Giorgi. Dar cum să facă asta Cosmin Bivolaru, dacă el este singurul angajat al Minprest care încasează spor de conducere la locul de muncă? Au făcut-o însă, demn, cele două femei care au arătat că le pasă de angajații Minprest, dând o lecție usturătoare celor care au rămas cu fundurile lipite de scaune, la simulacrul de negociere a CCM de joi. Au rămas în sală, de altfel, cei care sunt interesați doar de beneficiile lor și nu de cele ale salariaților pe care în mod rușinos îi reprezintă. Fac apel către angajații Minprest să se gândească măcar o secundă la ei și nu la cei pe care i-au făcut cu funcții, bani și putere pe cotizații lor la sindicat. Angajații ar trebui să ia poziție, să nu se mai lase manevrați, mințiți și prostiți în față de așa-ziși lideri care fac de rușine ideea de sindicalism. Noul CCM al Minprest ar trebui să conțină drepturi minime pentru angajați, demne de angajați la stat într-o Europă care oferă salarii de sute de euro lunar”, a declarat Bunoaica.

La negocierea CCM de joi au participat cinci reprezentanți ai sindicatului majoritar, un reprezentant al minorității, directorul Minprest, Gabriel Giorgi, adjunctul Aurelian Cârstina și șeful RUA, Cristian Nicolaescu. Nu se cunoaște când va avea loc viitoarea ședință de negociere a noului CCM pentru Minprest. Contractul discutat cuprinde doar ajutoarele de deces pentru angajați și concediul de odihnă ciuntit. În prezent, la Minprest lucrează peste 800 de salariați, ultimele disponibilizări făcându-se de aici anul trecut în aprilie. Minprest aparține CE Oltenia, societate care a oferit prin adiționalul la CCM o serie importantă de drepturi salariale pentru angajații companiei.

Anamaria Stoica