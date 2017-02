Scandal aplanat de polițiști cu pistolul la Bumbești-Jiu

Mai mulți indivizi s-au luat la bătaie, ieri, la prânz în plină zonă centrală a orașului Bumbești-Jiu, sub privirile stupefiate ale trecătorilor. Oamenii s-au dat la o parte, în timp ce scandalagii și-au cărat pumni și picioare, iar unii au folosit chiar cuțitele pentru a-și învinge „dușmanii”. Mai multe echipaje ale Poliției au sosit în zonă, agenții fiind nevoiți să tragă patru focuri de armă în aer pentru a-i potoli pe cei implicați în scandal, nefiind vreo persoană rănită din această cauză. Oamenii de pe margine au asistat neputincioși la scena ruptă parcă din filmele văzute la televizor, mulți dintre ei temându-se să povestească cele întâmplate.

“Eram pe bancă la bloc când am auzit că s-au luat unii la bătaie. Era un băiat tăiat pe aici pe față, iar unul cred că la picior pentru că îi curgea mult sânge în jos. Noi am stat departe, nu ne-am băgat acolo. Au fost și împușcături, dar cred că de la polițai pentru că a fost unul care a tras în aer. După aia au venit mascații și i-au potolit pe toți”, a povestit o localnică. Locul unde s-a produs încăierarea a fost imediat înconjurat de forțele de ordine, inclusiv de jandarmi care s-au asigurat că nu pătrunde nimeni în perimetrul respectiv. Criminaliștii au fost cei care au făcut măsurători la fața locului, pe asfalt putându-se observa pietre și pete de sânge.

Șase persoane au fost implicate în scandalul respectiv, patru dintre ele ajungând la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar alte două la Poliție pentru a da declarații întrucât starea de sănătate le permitea acest lucru. “Polițiștii au acționat cu celeritate pentru restabilirea ordinii și liniștii publice. Persoanele implicate au fost identificate, imobilizate și conduse la sediul Poliției și al unității spitalicești din oraș pentru a fi acordate îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc conflictul respectiv”, a menționat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Cauzele care au generat bătaia din stradă nu au fost făcute publice deocamdată de către anchetatori, dar primele informații arată că scandalul are legătură cu zgârierea unor mașini în oraș în toamna anului trecut. Gigi Ștefănescu, un tânăr din oraș, și prietenul său boxerul Adrian Motorgeanu, au avut atunci mașinile zgâriate de doi indivizi care s-au și filmat cu telefonul mobil pentru a avea “dovada” că ei au făcut isprava. Sportivul Adrian Motorgeanu era plecat, ieri, din oraș, dar Ștefănescu și alți amici de-ai săi s-au întâlnit pe stradă cu cei pe care i-a reclamat în trecut la Poliție pentru problemele cu autoturismele. Întâlnirea dintre cele două grupuri nu a fost deloc una prietenoasă, în scandalul ce a urmat fiind implicat și un tânăr din Târgu-Jiu, care în toamna anului trecut a fost implicat într-o bătaie de stradă în cartierul Obreja. În urma primelor audieri Poliția nu efectuase nicio reținere, dar e foarte posibil ca unii dintre protagoniștii scandalului să ajungă în spatele gratiilor pentru 24 de ore.

Gelu Ionescu