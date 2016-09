Scandal la o școală din Târgu-Jiu! Elevii întrebați pe cine vor să “execute”

Un nou scandal îi are ca protagoniști pe elevi și dascăli de la Școala Generală Ecaterina Teodoroiu din municipiu, acolo unde la începutul anului o învățătoare se plângea că i-au fost dați în clasă prea mulți elevi de etnie romă. Acum jurnaliștii au primit imagini în care directoarea unității de învățământ apare la un banchet al elevilor de clasa a opta din vară în care îi întreabă pe cine ar dori aceștia “să execute” în ultima lor zi de viață. Elevii au dat diverse răspunsuri, politicieni ca Traian Băsescu sau Victor Ponta fiind pe lista lor de “preferințe”, dar și maneliști ca Florin Salam. Unii dintre ei nu au ezitat să îi spună directoarei Livia Zamfir că “pe tine”, în timp ce o profesoară a spus că ea se gândește să execute “persoanele constipate”.

Totul s-a întâmplat la petrecerea de final de an a absolvenților de clasa a opta, iar asta pare să fie și scuza preferată a directoarei. Ea spune că dascăli care vor răul școlii pe care ea o conduce și cu care este în conflict s-ar afla în spatele acestor dezvăluiri, Zamfir negăsind nimic anormal în întrebarea pe care le-a adresat-o elevilor ei. “Să veniți să vedeți rezultatele de la școală, la cum arată unitatea, nu să le dați crezare celor care nu știu decât să denigreze și să reclame. În acele imagini se vede că elevii ar fi vrut ca distracția să fie mai altfel și eu am fost un pic rea. De aici a pornit totul și așa am ajuns să îi întreb pe cine ați omorî sau executa pentru că eram convinsă că prima sunt eu și ați și văzut dacă ați urmărit imaginile că unii au și spus că pe mine m-ar executa. Eu cred că am dus răspunsurile lor într-o direcție bună. Sunt și eu om, muncesc de la opt dimineața la opt seara, iar unii stau și se leagă de orice vorbă a mea”, spune directoarea.

Șefa de la “Ecaterina” nu găsește nimic nefiresc în conținutul întrebării adresate elevilor, dar superiorii săi de la Inspectoratul Școlar sunt de altă părere. Purtătorul de cuvânt al instituției, Georgeta Popescu, spune că personalul didactic trebuie să fie mereu un bun exemplu pentru elevi, în cazul de față urmând să fie sesizată o comisie de disciplină ce funcționează în cadrul fiecărei școli, inclusiv la “Ecaterina Teodoroiu”. Problema e că în fruntea unei astfel de comisii se află chiar directorul unității de învățământ, ceea ce face aproape imposibilă o eventuală sancționare a sa. “Considerăm că este o întrebare deplasată cea adresată elevilor, iar dacă a fost o glumă a fost o glumă nepotrivită. Inspectoratul Școlar nu poate să aplice sancțiuni. Singura care poate aplica sancțiuni în asemenea situații este comisia de cercetare disciplinară de la nivelul școlii”, a explicat reprezentantul IȘJ Gorj.

Gelu Ionescu