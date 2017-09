Scandalagiul de la Câmpofeni, încă o plângere penală

Bărbatul, care a încălcat la sfârșitul săptămânii trecute ordinul judecătoresc prin care i se interzicea să se apropie de soția sa la mai mult de 200 de metri, este cercetat penal pentru fapta respectivă, dar pe numele său a mai fost depusă o plângere, de această dată din partea localnicilor din Câmpofeni. O avocată, care este vecină cu familia terorizată de soțul violent, a decis să depună plângere la Parchet tocmai pentru ca faptele bărbatului să nu rămână nepedepsite. Diana Popescu a fost amenințată direct de către individ, după ce i-a luat apărarea soției acestuia, femeia fugind de acasă ori de câte ori acesta devine violent. În ciuda ordinului de interdicție, bărbatul a mers acasă, a distrus încuietorile, a scris pe pereți tot felul de cuvinte vulgare și le-a dat de înțeles celor care îl contraziceau că vor avea probleme cu el.

Avocata Diana Popescu a decis să pună piciorul în prag, în speranța că măcar așa polițiștii vor fi mai fermi pentru că, până acum aceștia pot fi “lăudați” pentru orice, numai pentru fermitate nu. “În 24 de ore am fost frecventați aici de 4 echipaje de Poliție, care, până la urmă, au întocmit doar un proces verbal și au înregistrat la Parchet un dosar pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Faptul că el vine aici și ne amenință ne-a determinat pe noi să depunem o plângere pentru amenințări și tulburarea liniștii publice. Pe mine m-a amenințat direct. Chiar pe ordinul de protecție pe care l-a primit de la doamna polițistă, a subliniat numele meu și a scris că martorii mincinoși vor plăti. Noi suntem o comunitate mică aici și liniștită și nu cred că e normal ca un singur individ să ne răscolească această liniște. De asta așteptăm sprijinul și implicarea organelor abilitate”, a spus avocata. Ea nu este singura care se plânge de comportamentul abuziv al bărbatului. Cam toată lumea de prin sat, care a găzduit-o pe femeia abuzată și pe cei doi copii minori ai acesteia, s-a ales cu amenințări. Oamenii stau cu teamă, mai ales după ce au văzut că polițiștii nu l-au încătușat pe individ, așa cum se așteptau ei, după ce acesta a încălcat ordinul de protecție. “Se plimbă nestingherit pe străzi, pentru că Poliția nu își face deloc datoria. A amenințat și vecinii pentru că Poliția chiar nu se implică. Eram în curte când Poliția scria un proces verbal, iar el se plimba pe aici pe stradă, deși nu are voie să se apropie la 200 de metri de casă. I se adusese la cunoștință că nu mai are voie să se apropie de casă, de soție, de copii, iar el tot pe aici era, cu polițiștii de față. Nu doar pe mine mă terorizează, ci pe toți vecinii. Este o persoană foarte agresivă, care amenință și intră peste vecinii la care se adăpostește soția lui, deși oamenii vroiau să facă un bine, să o scape pe femeie din ghearele morții”, spune una dintre vecine. IPJ Gorj a comunicat că până acum bărbatul a fost plecat din județ și nu ar fi avut cunoștință de existența ordinului de protecție. După scandalul făcut în weekend individul a fost informat nu doar cu privire la conținutul deciziei instanței, ci și cu faptul că pe numele său a fost deschis un dosar penal în care este acuzat că a încălcat dispoziția judecătorilor în ceea ce privește restricționarea apropierii sale la mai puțin de 200 de metri de soție sau domiciliul acesteia. Bărbatul riscă până la un an de închisoare dacă va fi găsit vinovat, dar până la o decizie a instanței în acest sens mai e cale lungă, timp în care localnicii din Câmpofeni așteaptă ca autoritățile să le asigure liniște și siguranță, nu doar promisiuni pe această temă.

Gelu Ionescu