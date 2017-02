Se reînnoiesc contractele de parcare ale târgujienilor

Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu a încasat de luna trecută şi până în prezent peste 320.000 de lei de lei din taxele anuale aferente contractelor de parcare încheiate cu contribuabilii târgujieni. 2.700 de proprietari de autoturisme deja şi-au achitat taxa anuală, din totalul de circa 7.000 de contracte încheiate la nivel de municipiu. “Se distribuie, de asemenea, contractele pentru parcare acolo unde sunt modificări sau actele adiţionale mai bine zis pentru că ele sunt în vigoare, şi permisele respective, prin sediul DPV odată cu plata contractelor integrală pe anul 2017. Până la 31 martie trebuie achitate integral aceste contracte, dată după care vom aplica majorări de întârziere de 1% pe lună”, a declarat Mariana Budulan, directorul executiv al DPV Târgu-Jiu.

Aceasta a precizat că încă de acum doi ani s-au instituit noi reguli pentru renunţarea la un loc de parcare: “Din anul 2015, am îmbunătăţit regulamentul parcărilor reşedinţă în sensul că dacă în anii trecuţi se reziliau contractele doar la înstrăinarea imobilelor ori a mijloacelor de transport, având în vedere solicitările cetăţenilor de a renunţa la contractele pentru un loc de parcare, am impus o posibilitate de a se renunţa numai în urma unei constatări făcute de Compartimentul Autorizaţii şi însuşite de Direcţia Tehnică. În această notă se stabileşte ce s-a întâmplat cu locul de parcare şi de ce se renunţă la el”.

Şi în 2017, contribuabilii târgujieni achită o taxă de 120 de lei pe an pentru locul de parcare, plătibilă într-o singură tranşă.

I.M.