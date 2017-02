Șef la Poliția Rutieră Gorj – episodul 2

Inpectoratul Județean de Poliție și-a anulat propriul concurs, organizat pentru șefia Poliției Rutiere Gorj. Anularea competiției, care a avut loc la jumătatea lunii trecute, s-a decis intern, și asta urmare a unor vicii de procedură, constatate însă la trei săptămâni după terminarea competiției. Lezat, în acest caz, este doar câștigătorul competiției, Daniel Săvulescu, obligat să mai treacă o dată probele de concurs, deși obținuse 9,5 la finalul examenului. Concursul pentru postul de șef al Poliției Rutiere Gorj va fi reprogramat, data nefiind cunoscută în prezent.

Șefia Poliției Rutiere Gorj rămâne în sarcina lui Lucian Brâncuș până la validarea viitorului concurs cu numărul doi, pe postul de conducere. Cel din urmă era încă la cârmă, deoarece rezultatul lui Săvulescu nu fusese validat până ieri. Joi, însă purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Andrei Lazăr, a anunțat că șefia Poliției Rutiere Gorj nu va fi oferită lui Daniel Săvulescu, câștigătorul concursului, deoarece competiția internă a fost anulată. “Nu au fost respectate, în organizarea concursului, toate prevederile, procedurile și ordinele interne. Concursul nu a fost validat, iar rezultatul câștigătorului a fost anulat. Se reia procedura de la început. Drept urmare Lucian Brâncuș conduce Serviciul prin dispoziție, asta deși tot acesta rămăsese de fapt în funcție până la validarea rezultatului concursului. În speță nu e vorba despre o reclamație”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, la solicitarea Gorjeanul.

Contactat telefonic, Daniel Săvulescu a declarat că nu știa nimic de nevalidarea rezultatului concursului susținut de el pe 17 ianuarie. “Nu știu nimic, habar nu am..”, a declarat Săvulescu nespunând dacă va candida, din nou, pentru această funcție vacantă.

S-a fript și cu iaurt..

De altfel, Săvulescu s-a abținut de la declarații și când a fost anunțat câștigător acesta vorbind, luna trecută, cu precauție, despre postul obținut astfel: “Am mai fost o dată singurul candidat și când te frigi sufli și în iaurt. Am avut emoții, cu siguranță am avut emoții, consider că m-am pregătit mai bine și rezultatele s-au văzut. Am primit felicitări din partea colegilor”.

În ceea ce privește reprezentanții IGPR, instituția a comunicat prin purtătorul de cuvânt, Georgian Drăgan, că măsura luată în Gorj este una stabilită “pe plan intern”.

A.Stoica