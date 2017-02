Şeful ITM Gorj a atacat în instanţă măsurile dispuse de Corpul de Control al prefectului Paraschivu

Noiembrie 2016… Corpul de Control al Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj demarează un control aşa-zis tematic la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă verificând dosare întregi despre activitatea instituţiei. La plecare, deşi nu au găsit abateri de la legislaţia în vigoare, reprezentanţii Guvernului în teritoriu lasă o serie de recomandări care la începutul acestei luni au fost contestate în instanţă de conducerea ITM Gorj, cerându-se anularea măsurilor.

Ce trebuia să fie un simplu control al unei instituţii judeţene se va transforma într-un posibil amplu proces la Tribunalul Gorj! În noiembrie 2016, Corpul de Control al Prefectului a efectuat o verificare la ITM Gorj, solicitând şi punându-i-se la dispoziţie dosarele despre întreaga activitate a instituţiei. Chiar dacă la finalul controlului nu s-au găsit nereguli ori abateri de ordin legal, reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj au lăsat şeilor din ITM mai multe măsuri, mai precis nouă recomandări. Nefiind de acord cu modul de derulare al verificărilor şi cu recomandările dispuse, conducerea ITM Gorj a acţionat în instanţă Prefectura, dosarul fiind pus pe rolul Tribunalului Gorj la data de 8 februarie 2017, secţia Contencios, Administrativ şi Fiscal.

Despre procesul intentat de ITM Gorj, reprezentanţii Prefecturii spun că este pentru prima dată când o instituţie contestă măsurile dispuse în urma unor verificări, nedorind să spună prea multe cât timp acţiunea de judecată este în derulare. “E vorba despre un control făcut de Corpul nostru de Control, a fost un control tematic, nimic ieşit din comun, şi în urma verificărilor, Corpul nostru de Control a dat nişte indicaţii, să se ia nişte măsuri. Cei de la ITM nu au fost mulţumiţi de aceste măsuri şi le-au contestat. Ne-am mirat şi noi pentru că este pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva. Anual, noi primim de la Bucureşti o listă cu controalele pe tot anul ce trebuie să le facem. Practic, controlul a fost unul de rutină, s-a făcut în noiembrie anul trecut. Domnul prefect spune că fiind un proces, nu vrem să creadă cei de la ITM că influenţăm cu ceva făcând publice măsurile. La mijlocul săptămânii trecute am primit comunicarea cu intentarea de proces. Nu s-a făcut încă întâmpinarea. O vor face juriştii noştri în cursul acestei săptămâni”, a declarat Corina Belteu, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

“Recomandările sunt nişte invenţii!”

Nemulţumit fiind de cele nouă recomandări lăsate la finalul verificărilor de Corpul de Control al Prefecturii, şeful ITM Gorj a demarat o acţiune în instanţă împotriva reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, considerând că recomandările făcute nu au o bază legală şi nefiind găsite deficienţe în cadrul instituţiei judeţene.

“Nu vrem să vorbim prea mult fiind un proces în derulare. Sunt de fapt nişte recomandări date de către Corpul de Control al Prefecturii. Din punctul meu de vedere, este un control făcut ilegal şi recomandările date le consider ilegale, astfel că le-am contestat în instanţa de judecată. Sunt făcute 9 recomandări. Nu sunt de acord cu ele; ca atare am atacat în instanţă solicitând ca recomandările să fie anulate. Nu comentez controlul. Dânşii au făcut controlul, ei răspund de ce au scris acolo. Eu nu sunt de acord cu desfăşurarea controlului şi cu ce s-a întâmplat la final, adică cu recomandările făcute. Nu s-a găsit nicio neregulă din punctul meu de vedere, dar totuşi au venit cu nouă recomandări. Atâta timp cât la o instituţie publică nu găseşti anumite deficienţe nu poţi să laşi nici recomandări. Mai precis, în momentul când laşi recomandări trebuie să explici ce am încălcat, ce articol din lege, din hotărâre sau din ce-o fi. Mie nu poţi să-mi laşi nişte recomandări că aşa consideri. Asta pot să considere dânşii pentru ei, pentru mine pot spune că iau în calcul doar ce este în baza reglementărilor legale. Adică, atunci când mergi la o instituţie trebuie să găseşti deficienţele, iar tot ce-i trasezi ca recomandări trebuie să spună exact ce am încălcat şi modul de rezolvare al problemelor. Nu voi duce la îndeplinire recomandările făcute, de-aia ne-am adresat instanţei de judecată. Deci nu mai pot să vină nici în vreun control ulterior, deoarece consider ilegal ce au dispus ei. Ce mai vor să verifice?! Din punctul meu de vedere, au fost primiţi aşa cum se cuvine în cadrul instituţiei, li s-au pus la dispoziţie documentele solicitate, dar la finalul controlului, spre dezamăgirea mea, cred că şi-au bătut joc de tot acest control şi de recomandările ce le-au lăsat. Muncesc prea mult în instituţia asta ca să dau voie la oricine vine să-şi bată joc de instituţie şi de imaginea acesteia. Dacă dânşii îmi explică exact ce am încălcat, n-am nimic împotrivă, dar nişte recomandări lăsate aiurea… Din punctul meu de vedere, sunt nişte invenţii făcute de Corpul de Control al prefectului. Ca atare nu pot fi de acord ca atunci când vine o echipă de control, nu ne spune ce am încălcat, dar ne aduce la cunoştinţă că trebuie să aduc la cunoştinţa salariaţilor nişte recomandări pe care le consider ilegale. Nu am nimic cu cei care vin în control, noi nu avem nimic de ascuns, le punem toate documentele la dispoziţie, dar şi ei sunt obligaţi să respecte anumite reguli şi să indice ce am încălcat în baza articolelor reglementate legale. Corpul de Control al prefectului trebuie să respecte legea pentru că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, şi să-şi respecte imaginea. Nu permit la niciun organ de control care ne calcă pragul să nu demonstreze posibilele deficienţe, le remediem, dar să ne spună exact ce a încălcat. Nu am nimic nici cu prefectul, nici cu subprefectul, dar nu pot lua în calcul nişte recomandări ilegale”, a spus inspectorul-şef al ITM Gorj, George Romanescu.

