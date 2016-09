Sentință desființată la Craiova! Verdict pentru frații acuzați că și-au violat vecina văduvă

Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au analizat sentința stabilită în iunie, la Judecătoria Motru în cazul celor doi frați suspectați că, în ianuarie, au abuzat o văduvă din comuna Slivilești. Acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal și viol, Constantin și Mihail Cîrstenoiu au formulat apel, la fel ca și procurorii, iar instanța din Bănie a decis pedepse mai mari pentru inculpați. Dacă prima instanță l-a condamnat pe unul dintre cei doi bărbați la trei ani și opt luni de închisoare și pe celălalt la doi ani cu executare, la Craiova, Constantin Cîrstenoiu a primit șase ani de închisoare. ”Contopeşte pedepsele principale aplicate în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 3 ani, urmând ca inculpatul să execute 6 ani închisoare”, au stabilit judecătorii. Fratele său, Mihail, va sta patru ani în închisoare, hotărârea fiind definitivă. Instanța din Bănie a redus cuantumul cheltuielilor judiciare din cursul judecății și a dedus durata arestării preventive. Aceștia sunt obligați de prima instanță să plătească și daune morale: “Admite cererea persoanei vătămate de a se constitui parte civilă. Obligă pe cei doi inculpaţi în solidar să plătească persoanei vătămate 10.000 lei daune morale pentru prejudiciul de imagine suferit de aceasta”.

“Am luat bătaie ce n-am luat în viața mea, de când sunt pe pământ”

Inculpații au recunoscut că au întreținut relații sexuale cu femeia îndoliată, însă au precizat că și ea ar fi fost de acord. Cei doi frați în vârstă de 43, respectiv 48 de ani, din comuna Slivilești, sunt acuzați că au profitat de vecina lor, după ce femeia de 55 de ani i-a vizitat la domiciliu ca să le dea de pomană și să-i plătească pentru că au ajutat-o să-și înmormânteze tatăl. “M-am dus să le dau banii, 250 de lei, pentru că m-au ajutat la înmormântarea tatălui meu. Au zis că dacă nu, atunci îmi vor lua gâtul. M-au ținut de la ora 15.00, până la 17.00. Am țipat. M-a bătut unul dintre ei. Amândoi și-au bătut joc de mine, întâi Costică și apoi fratele lui. Am luat bătaie ce n-am luat în viața mea, de când sunt pe pământ. Când mi-a dat un pumn în cap, nu am mai știut de mine”, a declarat victima, în momentul comiterii faptei. Cu o seară înainte, unul dintre frați și-a bătut soția și a alungat-o. Femeia a plecat de acasă cu cei cinci copii. “Dacă el și-a făcut-o cu mâna lui, nu am ce să-i fac. Mie îmi pare rău că am cinci copilași și nu vreau să-i am pe drumuri, dar nu am ce să-i fac”, a spus aceasta.

Loredana Fîciu