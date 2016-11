Sentință după scandalul dintr-un pub din Târgu-Jiu: Agresorul i-a stins victimei ţigara pe faţă

Ștefan Duligă, tânărul de 27 de ani din Târgu-Jiu, acuzat că l-a atacat cu un cuțit pe un bărbat de 32 de ani, a aflat aseară sentința, la Tribunalul Gorj, după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Inculpatul a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare. Acesta este arestat la domiciliu și nu are voie să plece de acasă până la finalul procesului. ”Menține măsura arestului la domiciliu. Deduce din pedeapsa aplicată durata de 24 de ore a reținerii, de la 13 mai, la 14 mai și perioada arestului la domiciliu, de la data de 19 mai, la zi. Obligă inculpatul la plata despăgubirilor civile către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, în cuantum de 1442, 13 lei. Ia act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză”, a stabilit prima instanță. Decizia nu este definitivă. Scandalul a avut loc pe 12 mai, într-un bar de pe strada 9 Mai, din municipiu. În urma conflictului, victima a fost transportată de urgenţă la spital, cu răni în zona feţei şi a gâtului. Potrivit informațiilor din rechizitoriu, bărbatul lovit a mers în local pentru a-l aștepta pe prietenul său, care era rivalul agresorului. La o altă masă se afla Ștefan Duligă. Acesta venise cu un amic să-i facă cinste, după ce l-ar fi ajutat să transporte mobilă la domiciliu. Prezența victimei în pub l-ar fi deranjat pe agresor, doar pentru că era prieten cu bărbatul cu care avea un conflict mai vechi. ”Pe terasa barului au ieşit de mai multe ori pentru a fuma, atât inculpatul Duligă Ştefan, cât şi persoana vătămată. Întâlnindu-se pe terasă, inculpatul Duligă Ştefan, fiind vizibil sub influenţa băuturilor alcoolice, a încercat să provoace persoana vătămată la scandal. A declarat persoana vătămată că a ieşit de mai multe ori pe terasa barului să fumeze, iar într-una din dăţi inculpatul Duligă Ştefan a început să-l şicaneze, punându-i scrumul de ţigară pe mână, deşi nu se cunoşteau. Persoana vătămată nu a răspuns provocării, a intrat în bar şi s-a aşezat la o masă din mijlocul încăperii”, se precizează în rechizitoriu. Ulterior, victima s-ar fi întors în bar, pentru a-i povesti amicului lui Duligă cele întâmplate pe terasă, lucru care l-ar fi enervat pe agresor. ”Atunci când a ieşit din nou pe terasă la o ţigară a fost urmat de inculpat care a început să-l înjure şi să-i reproşeze că s-a plâns de el. Pe fondul acestei discuţii, inculpatul Duligă Ştefan i-a stins ţigara pe faţă persoanei vătămate. Fiind audiat, inculpatul a recunoscut că i-a stins ţigara pe faţă acesteia pe motiv că, în timp ce se afla pe terasa barului, persoana vătămată a ieşit şi l-a lovit cu uşa şi astfel a vărsat pe haine vinul din paharul pe care îl ţinea în mână. Cert este că inculpatul Duligă Ştefan era sub influenţa băuturilor alcoolice, chiar el declarând că ar fi consumat în barul respectiv mai multe sticle de vin. Inculpatul a încercat să provoace scandal, iar persoana vătămată nu a răspuns la comportamentul agresiv al inculpatului”, au stabilit procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, fiind luate în calcul și imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Rechizitoriu: ”A acţionat cu intenţia să ucidă persoana vătămată”

O tânără care se afla în local a declarat că, la scurt timp, și-a făcut apariția și prietenul victimei, care era în conflict de multă vreme cu agresorul. Bărbatul l-ar fi lovit pe Duligă peste față. ”La ora 22.22, în bar a intrat prietenul persoanei vătămate care, aflând de la acesta în ce mod s-a comportat inculpatul, s-a îndreptat la masa inculpatului şi l-a lovit cu palma peste faţă. De asemenea, martorul l-a lovit cu capul în faţă pe inculpat. Inculpatul s-a ridicat, l-a împins pe martor şi ajuns în mijlocul barului, unde a scos din buzunar un cuţit tip briceag. Observând cuţitul, martorul, instinctual, a făcut câţiva paşi înapoi şi a ridicat un scaun cu intenţia de a se apăra de o eventuală lovitură cu cuţitul, întrucât inculpatul se îndrepta spre el. Martorul a lăsat imediat scaunul jos şi a plecat din bar. Atunci inculpatul observând persoana vătămată s-a năpustit asupra acesteia aplicându-i lovituri repetate cu cuţitul în zona feţei, fiind oprit de intervenţia martorului. Acţiunea inculpatului Duligă Ştefan de a aplica lovituri cu cuţitul persoanei vătămate apare nejustificată (…)De asemenea, multitudinea şi intensitatea loviturilor aplicate cu un obiect apt, respectiv cuţit tip briceag, precum şi zonele vizate, faţă şi gât, conduc la concluzia că inculpatul Duligă Ştefan a acţionat cu intenţia să ucidă persoana vătămată”, se mai precizează în rechizitoriu. Procurorii au stabilit și că, prin fapta sa, persoanei vătămate i s-a creat ”un prejudiciu estetic”.

Loredana Fîciu