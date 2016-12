Sentință pentru expertul parlamentar la Senatul României, acuzat de trafic de influență

Magistrații de la Tribunalul Gorj se vor pronunţa, astăzi, în dosarul consilierului parlamentar din Senat, Vasile Zosim. Sentința nu va fi însă definitivă. Bărbatul din Capitală este acuzat de trafic de influență. Acesta a promis că va face declarații despre suspiciunile procurilor la finalul procesului. ”După ce instanța se pronunță, atunci vorbim ce vreți dumneavoastră. Nu am luat nimic. Discutăm după stabilirea sentinței”, a spus Vasile Zosim.

Consilierul din cadrul Direcţiei Generale de Control Juridic şi Securitate Internă a fost trimis în judecată pe 29 iunie. Bărbatul de 56 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pe 11 mai, suspiciunea fiind că ar fi pretins și primit băuturi alcoolice și parfumuri, în valoare de 1.500 de lei, dar și bani de la omul de afaceri de etnie romă din Târgu-Jiu, Ion Rădulescu, zis Ciupilan, pentru a-l ajuta la încheierea unor contracte. Pe 18 mai, instanța a dispus o măsură mai blândă și a hotărât ca expertul parlamentar să nu plece din locuința din Capitală, iar pe 15 iulie, Curtea de Apel Craiova a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu controlul judiciar.

”Funcționarul public de execuție, respectiv consilier parlamentar în cadrul Senatului României, în perioada 2013-2014, ar fi pretins și primit bunuri în valoare de 1.500 de lei, lăsând să se creadă că are influență asupra conducerii unei societăți comerciale din București, pentru achiziționarea la prețuri preferențiale a unor transformatoare scoase din uz și, de asemenea, a pretins suma de 42.000 de lei, lăsând să se creadă că are influență asupra unui director comercial de la o societate din Ploiești, pentru încheierea unor contracte, având ca obiect achiziționarea unor deșeuri industriale feroase și neferoase”, a precizat în timpul anchetei, Michaela Teodorescu, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Rechizitoriul întocmit de procurori arată că întâlnirile dintre Vasile Zosim și Ion Rădulescu aveau loc și la Senatul României. Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul unui prieten comun, “Cezar”, din Râmnicu Vâlcea. Anchetatorii susțin că omul de afaceri din Târgu-Jiu controla activitatea a două societăți comerciale în 2013 și era interesat de încheierea unor contracte cu diferite firme pentru achiziționarea și valorificarea de fier vechi. “De la primele întâlniri, R.I. a avut reprezentarea că inculpatul Zosim Vasile, prin funcția pe care o îndeplinește la o instituție importantă a statului român, poate să-i faciliteze încheierea unor contracte de achiziționare fier vechi. Inculpatul Zosim Vasile, prin modul în care a acționat, i-a întărit această convingere, lăsând să se creadă că are influență pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul unor unități de pe teritoriul țării, chiar cu capital majoritar de stat. Cei doi s-au întâlnit frecvent în București, fie în anumite localuri, fie la locul de muncă al inculpatului, respectiv Senatul României”, se precizează în rechizitoriu.

Procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a mai precizat că, pentru a i se permite să intre în curtea instituției cu mașina, Vasile Zosim îl suna pe ofițerul de la poarta de acces și transmitea datele de identificare ale afaceristului din Târgu-Jiu, care are calitatea de martor în dosar: “Unele întâlniri au avut loc chiar în sediul Senatului României, împrejurare care a avut un impact deosebit asupra martorului R.I, acesta având convingerea că inculpatul Zosim Vasile este o persoană influentă”.

Anchetatorii susțin că a doua faptă de trafic de influență ar fi fost comisă la sfârșitul anului 2013, începutul anului 2014, când angajatul Senatului s-ar fi oferit să intervină pe lângă conducerea unei societăți din Ploiești, care are ca acționar și statul roman, prin Ministerul Energiei, “afirmând că îl cunoaște pe directorul general” și “cel care îi poate intermedia această intervenție este senator de Prahova”. “În schimbul acestor intervenții, inculpatul Zosim Vasile a pretins și primit de la martorul R.I. suma totală de 42.000 de lei, promițându-i că îi va intermedia încheierea unui contract cu SC CONPET SA Ploiești (…) Relevant este faptul că sumele de bani erau înmânate de către R.I. inculpatului Zosim Vasile în mașina cu care martorul venea și pe care o parca în curtea Senatului României”, au stabilit procurorii. Tot în rechizitoriu se precizează că banii primiți de consilierul parlamentar au ajuns, în mare parte, la jocurile de noroc. Cearta între cei doi ar fi pornit după ce Ion Rădulescu a constatat că a plătit degeaba, întrucât înțelegerea nu s-a materializat în încheierea unor contracte certe, motiv pentru care familia acestuia i-a cerut să restituie banii, însă nu ar mai fi primit înapoi decât 10.000 de lei.

Loredana Fîciu