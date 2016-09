Și-au prelungit suspansul! Motivul pentru care un afacerist din Târgu-Jiu și trei profesori au cerut amânarea procesului

După patru luni de suspans, dosarul omului de afaceri Nicolaie Crețu a ajuns, miercuri, pe masa magistraților de la Curtea de Apel Craiova, pentru a analiza apelul formulat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Anchetatorii au atacat sentința stabilită la prima instanță. Verdictul nu a fost stabilit însă deocamdată, iar primul termen s-a încheiat cu o amânare, tocmai la solicitarea inculpaților, ”în vederea angajării de apărători”, semn că ar dori să-și schimbe avocații cu ajutorul cărora și-au demonstrat nevinovăția. Hotărârea din Bănie va fi definitivă. Următoarea înfățișare va avea loc pe 16 noiembrie. Nicolaie Crețu, patronul unui restaurant din municipiul Târgu-Jiu, a fost achitat în luna aprilie la Tribunalul Gorj, după ce a fost judecat pentru dare de mită, alături de trei foști directori de liceu. Suspiciunea procurorilor a fost de fraudă la Bacalaureatul și la Evaluarea Națională, din anul 2014. Unul dintre profesori, Vasile Udroiu, a fost acuzat de luare de mită, pentru faptul că ar fi intervenit pe lângă un membru al comisiei de examen pentru a-i ajuta pe băieții gemeni ai afaceristului Nicolaie Crețu să obţină note mari la examenul de Bacalaureat. Și acesta a fost achitat.

”Continuu am spus că sunt nevinovat”

Anchetatorii au precizat în rechizitoriu că atât la limba română, cât şi la matematică, cei doi candidați ar fi fost învăţaţi să facă anumite semne pe lucrări, pentru a fi identificate. Omul de afaceri a negat însă toate acuzațiile. ”Continuu am spus că sunt nevinovat. Am doi băieți, gemeni, de care sunt mândru, pentru că sunt niște băieți educați și cuminți. Am și o fetiță care e mai mică, urmează și ea să ajungă la vârsta de maturitate. Nu mă interesează dacă mi-a fost afectată imaginea, nu mă interesează acest aspect. Eu știu ceea ce sunt, știu ceea ce am făcut și știu cine sunt, deci nu mă interesează imaginea, pentru mine nu este relevant acest lucru. Mulțumesc lui Dumnezeu că există domnii judecători care sunt Dumnezeu pe pământ și mulțumim că încă mai există și să sperăm că vor exista în continuare”, a declarat Nicolaie Crețu, după aflarea sentinței din data de 22 aprilie.

Și ceilalți trei inculpați, Elena Popescu, fost director adjunct al Liceului Tehnologic Bustuchin și Claudiu Ion Perescu, fost director al Liceului Tehnologic Bustuchin, au fost achitați. Aceștia au fost trimiși în judecată în același dosar, pentru luare de mită la Evaluarea Naţională, fiind suspectați că, în calitate de preşedinte, respectiv membru în comisia de examen din sesiunea iunie –iulie 2014, ar fi acceptat să strângă bani de la elevi, înainte de probe. Procurorii au mai precizat că ar fi rezolvat o parte din subiectele la limba şi literatura română sau ar fi determinat un alt profesor să le rezolve subiectele la matematică şi să le dicteze elevilor în timpul examenului.

