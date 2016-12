Și liberalii duios s-au scufundat… PSD a îndrăznit să creadă și a câștigat detașat Gorjul

Podiumul alegerilor parlamentare din 11 decembrie îl are pe primul loc pe PSD, atât la Camera Deputaților și Senat, social-democrații obținând un scor zdrobitor, dar și istoric la nivel județean după scrutinul de duminică. Potrivit rezultatelor finale ale BEJ Gorj, date luni publicității, PSD a acumulat per total 127.778 de voturi și conduce cu 54,06% la Camera Deputaților și cu 51,46% la Senat, în timp ce poziția a doua este ocupată de PNL, care a obținut rezultate mult sub media partidului pe țară, adică 16,92% la Camera Deputaţilor şi 15,70% la Senat. ALDE ocupă locul trei în clasament, cu 6,50% la Camera Deputaților și cu 7,67% la Senat.

PSD Gorj a obţinut, în urma centralizării tuturor secţiilor din judeţ, 54,06% la Camera Deputaţilor, adică 65.449 de voturi şi 51,46% la Senat, adică 62.297 de voturi a declarat, luni, preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 20 Gorj, judecătorul Doina Săvulescu. Următorul partid în clasament este PNL Gorj, cu 16,92% la Camera Deputaţilor, adică 20.491 voturi, şi 15,70% la Senat, adică 19.012 voturi. ALDE este pe locul trei cu 6,50%, adică 7872 de voturi la deputați și cu 7,67% la Senat, adică cu 9283 de voturi. PMP este pe patru cu 6,44% la Camera Deputaților, 7795 de voturi câștigând această formațiune politică, iar la Senat 7325 de voturi, mai exact procentul de 6,05%.

PRU a luat 5.645 de voturi la Camera Deputaților, mai exact 4,66%, în timp ce la Senat partidul lui Bugă a luat 5021 de voturi, adică 4,15%.

Ciocea, votat masiv în Bustuchin!

USR a luat 4788 de voturi la deputați, mai exact 4,66%, ca la Senat să obțină 4,02%, mai exact 4870 de voturi.

UDMR a luat la Senat 731 voturi, adică 0,60%, și 0,76% la Deputați cu 916 voturi.

Candidatul independent Ion Călinoiu a obţinut un procent de 2,85%, totalizând un număr de voturi valabil exprimate de 3.457. Ion Ciocea, candidat independent la Senat, a obţinut, în schimb, un procent de 7,17%, totalizând un număr de voturi valabil exprimate de 8.690. Ciocea a avut voturi numeroase la Bustuchin, dar chiar și în Târgu-Jiu au fost secții unde a depășit 80 de voturi.

Ce schimbări provoacă rezultatele slabe

Rezultatele slabe obținute de PNL impun însă schimbări la vârful formațiunii politice, care se vor răsfrânge până la organizațiile locale. Poziția lui Dan Vîlceanu la Gorj este fragilă, asta deoarece PNL-ul condus de el a obținut în județ sub 20%. Vîlceanu nu ar fi singurul afectat, ar urma să demisioneze din funcţie și liderii organizaţiilor din: Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Teleorman şi Vâlcea. Acest fapt se va pune pe tapet azi la Biroul Permanent Național al PNL, ce se va desfășura în Capitală. Vîlceanu nu era pregătit, ieri, să renunțe la funcție, chiar dacă este deputat, acesta menționând că dacă ar demisiona toții liderii în cauză partidul nu ar mai exista. Acesta nu a dorit să comenteze decizia anunțată recent de către Alina Gorghiu, adică faptul că președintele partidului își va depune mandatul.

Schimbări vor avea loc și la PSD, Călinoiu și Ciocea nemaifiind doriți înapoi în PSD. Florin Cârciumaru va pleca în Parlament, fapt care va impune ca PSD să se pregătească de alegeri anticipate pentru locale.

A.Stoica