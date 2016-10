Simulare de cutremur la CNTV

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu-Jiu a fost, ieri, locul ales de pompieri pentru simularea unui cutremur. Exercițiul a început la ora 10.00 și a durat aproximativ o oră. Potrivit scenariului, seismul a fost urmat de incendiu. ”Conform planului principal de activități, Inspectoratul a organizat un exercițiu la Colegiul ”Tudor Vladimirescu”, în care s-a verificat modul de comportare a elevilor și personalului care își desfășoară activitatea în liceu, precum și modul de acțiune al instituțiilor cu atribuții în situația producerii unui cutremur. Urmărim, în primă fază, modul în care elevii se adăpostesc și ulterior se evacuează, după care am simulat un incendiu major la acoperiș. Pe fondul panicii create şi a neglijenţei, muncitorii care efectuau lucrări de mentenanţă în acoperişul construcţiei au lăsat acţionat un flex care a luat foc din cauza suprasolicitării motorului, fapt ce a condus la apariţia focarului iniţial. De asemenea, potrivit scenariului, au fost surprinse de dărâmături mai multe persoane, au fost operațiuni de căutare-salvare, evacuarea persoanelor, evacuarea în spații de siguranță și ulterior transportul răniților la unitățile spitalicești. Oamenii trebuie să se adăpostească în primă fază în locurile sigure, sub o masă, sub un toc de ușă și să nu se evacueze cu liftul, cu scări, să aștepte finalul, după care în siguranță să se evacueze din zonele afectate”, a declarat Traian Șuță, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Gorj.

Elevii CNTV s-au comportat ca într-o situație reală și s-au adăpostit sub bănci. Ulterior, reprezentanții colegiului au sunat la 112 și au cerut ajutor: ”Mă numesc Bogdan Rădulea. Sunt director la CNTV și am sunat pentru că s-a produs un cutremur. Evacuăm școala. Avem nevoie de intervenția pompierilor”.

Pompierii au precizat că principalele obiective ale exercițiului sunt verificarea cooperării între instituțiile cu atribuții în gestionarea unui cutremur pe teritoriul județului Gorj și pregătirea psihologică a efectivelor. La fața locului au fost aduși și trei câini de la Poliție, Jandarmerie și ISU care au căutat ”victimele prinse sub dărâmături”.

Loredana Fîciu