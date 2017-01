Sistem informatic modern la Serviciul de Permise şi Înmatriculări, condus de Ţacu

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Gorj are din aceste zile un sistem informatic modern destinat realizării de programări online în vederea înmatriculării autoturismelor.

Puţine sunt judeţele din ţară unde la Serviciul de Permise şi Înmatriculări a Vehiculelor a fost implementat un serviciu informatic prin care oamenii îşi pot face o programare online pentru înmatricularea maşinilor. În ultima vreme, şi la Gorj s-a lucrat intens la lansarea acestui serviciu care va deveni funcţional în aceste zile, conform şeful SPCRPCIV Gorj, Ştefan Ţacu. “Prioritatea mea zero este planificarea activităţilor ca să pot să fac faţă fluxului mare de cetăţeni care vor veni după 1 februarie să-şi înmatriculeze maşinile ca urmare a eliminării timbrului de mediu. Pun pe picioare un sistem informatic de programare online; lucrez din greu la acesta. Astfel, fiecare cetăţean al judeţului Gorj care solicită înmatricularea unui vehicul face o programare online pe site-ul nostru, acolo unde este deja şi proiectul. În aceste zile, sistemul va deveni funcţional şi omul îşi va introduce acolo adresa de e-mail. Dacă este vorba de persoane ce nu deţin o adresă de e-mail, sunt oameni de la ţară, le dăm noi o adresă ce trebuie introdusă, alături de nume, prenume şi seria şi numărul cărţii de identitate. Sistemul îi va genera ulterior un bon de programare ce va conţine ziua, ora şi minutul când trebuie să se prezinte la noi în vederea înmatriculării. Sistemul va fi valabil doar pentru înmatricularea maşinilor. Sper să dea rezultate. Sunt judeţe în ţară precum Suceava, Bacău, Timiş şi municipiul Bucureşti care deja lucrează cu acest sistem şi sunt mulţumiţi de cum evoluează. Totuşi, dacă vine la noi o persoană care nu se pricepe la calculator, nu deţine un PC şi nu are cui solicita ajutor în vederea efectuării unei programări online, fără niciun fel de probleme, vom da curs înmatriculării ca şi până acum”, a declarat şeful SPCRPCIV Gorj.

Aflux de înmatriculări după 1 februarie

Salariaţii Serviciului se aşteaptă ca numărul gorjenilor care vor veni să-şi înmatriculeze autoturismele după 1 februarie să crească ca urmare a eliminării timbrului de mediu. Activitatea este una intensă, angajaţii confruntându-se de altfel şi cu numeroase examinări, în urma înscrierii numeroşilor gorjeni care îşi doresc obţinerea unui permis de conducere. “Preconizez că vor veni foarte mulţi să-şi înmatriculeze maşinile după 1 februarie când se va scoate timbrul de mediu, iar la nivelul judeţului Gorj sunt circa 12.000 de autovehicule. Oamenii se vor teme de o altă modificare a legii, dar şi noi trebuie să fim înţeleşi pentru că abia vom putea face faţă solicitărilor. Nici n-am dormit noaptea pentru că m-am tot gândit cum pot face faţă viitorului val de solicitări cu oamenii pe care îi am. Mai avem şi linia de muncă a examinărilor unde sunt, de asemenea, foarte multe examinări şi trebuie să facem faţă şi acolo. Am mai angajat două persoane, ne-a venit o fată din şcoală şi a mai venit un lucrător pe care l-am şi băgat la examinare. Este un plus de valoare pentru noi. Un examinator evaluează săptămânal aproximativ 100 de candidaţi la proba practică”, a precizat Ştefan Ţacu.

Finanţele au restituit taxe de peste 600.000 de lei

Înainte de introducerea timbrului de mediu, gorjenii s-au confruntat cu achitarea şi ulterior solicitarea de restituire a taxei speciale pentru autoturisme ori a taxei de poluare, conform legislaţiei în vigoare care permite depunerea de cereri la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj în vederea încasării sumelor achitate atunci când şi-au înmatriculat autovehiculele. Potrivit unei informări a AJFP Gorj, de la introducerea prevederilor de restituire a taxei de poluare ori a celei speciale pentru autoturisme, respectiv 1 octombrie 2015 şi până la 1 octombrie 2016, la sediul instituţiei judeţene au fost depuse nu mai puţin de 789 de cereri de restituire. Acestea s-au făcut în baza Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Conform conducerii AJFP Gorj, în perioada menţionată mai sus, a fost restituită efectiv suma de 645.896 de lei.

Totuşi, de luna viitoare, mai precis de la 1 februarie, gorjenii îşi vor putea achiziţiona autoturisme pentru care nu vor mai plăti timbru de mediu la înmatriculare, această taxă fiind eliminată definitiv, actul ce stă la baza acestei decizii fiind deja publicat în Monitorul Oficial.

Izabella Molnar