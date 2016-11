Situaţie de râsu’ plânsu’ la Bîlteni! Popriri pe venituri pentru zeci de datornici la gunoi

Zeci de cetăţeni din comuna Bîlteni îşi încasează în această perioadă salariile sau pensiile ciuntite şi asta ca urmare a faptului că nu şi-au achitat facturile restante către operatorul de salubritate de la nivelul localităţii, SC Polaris M Holding.

Mai mulţi localnici din Bîlteni îşi strigă nemulţumirile în dreapta şi în stânga cu privire la faptul că nu şi-au încasat în integralitate pensiile sau salariile lunare, trezindu-se cu popriri pe fluturaşii de venituri. Situaţia se datorează faptului că oamenii nu şi-au achitat la timp şi au adunat restanţe importante către operatorul de salubritate de la nivelul localităţii. Deşi nemulţumirile sunt cu nemiluita, popririle sunt unele justificate de către conducerea Polaris Târgu-Jiu, reprezentanţii societăţii fiind puşi în situaţia de a intenta procese în vederea recuperării debitelor restante ale populaţiei.

“La Bîlteni avem de recuperat de la populaţie suma de 33.530 de lei, care provine de la persoanele fizice ce au contracte încheiate cu noi. Valoarea facturii lunare este de 10 lei pe gospodărie. Cel mai mare sold la o persoană fizică din Bîlteni este de 490 de lei. Procedura de popriri a constat în: am dat somaţii, iar după ce s-a terminat împărţirea somaţiilor, i-am dat în judecată, s-a judecat şi cu hotărârea definitivă şi irevocabilă de la Tribunalul Gorj am pus popriri cu ajutorul unui executor judecătoresc. Popriri au fost înfiinţate asupra celor cărora am avut de unde să le oprim, deoarece sunt şi persoane care nu au deloc venituri. Practic, la Bîlteni avem 57 de dosare cu executare în vederea recuperării datoriilor către societatea noastră”, a declarat Ion Pătraşcu, directorul SC Polaris Târgu-Jiu.

Şi la nivelul municipiului Târgu-Jiu, operatorul de salubritate se află în proces cu zeci de asociaţii de proprietari pentru recuperarea datoriilor. Miliarde de lei vechi au de achitat asociaţiile de locatari către Polaris Târgu-Jiu. Operatorul Polaris îşi propune ca odată cu recuperarea datoriilor de la populaţie să continue investiţiile în salubritate, având în plan chiar şi continuarea programului de montare a platformelor subterane de colectare a gunoiului, modalitate mai igienică şi practică pentru cetăţenii din Târgu-Jiu şi Bumbeşti-Jiu, localităţile care au beneficiat de amenajarea unor astfel de platforme.

Izabella Molnar