Situaţie incredibilă la Bîlteni! Cadastrarea apartamentelor, imposibil de efectuat din cauza unor măsurători eronate

De câţiva ani încoace, proprietarii de apartamente din comuna Bîlteni nu-şi pot rezolva situaţia cadastrală a imobilelor, precum şi înscrierile în cartea funciară, deoarece o echipă de ingineri care a efectuat anumite măsurători în anul 2011 a înscris greşit o serie de date în registrele administraţiei locale.

În situaţia cu pricina, se află toţi locuitorii celor trei blocuri de locuinţe din Bîlteni care nu aveau întocmit până în anul 2011 cadastrul apartamentelor şi al garsonierelor, astfel că acum se află în imposibilitatea de a finaliza anumite tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor. Numerotarea blocurilor a fost schimbată în urmă cu aproximativ 5-6 ani, iar de atunci, deoarece echipa care a măsurat terenurile şi a întocmit registrele la acea dată în vederea efectuării modificărilor de numerotare a înscris eronat măsurătorile nu pot fi făcute schiţele cadastrale ale proprietăţilor în vederea unor posibile tranzacţii de vânzare-cumpărare.

Edilii de la Bîlteni spun că le este cunoscută situaţia şi mulţi oameni au ajuns cu reclamaţii la autoritatea publică, însă până în prezent nu s-a putut face nimic, deoarece pentru îndreptarea erorilor era nevoie de o hotărâre de Consiliu Local. Din fericire, o decizie pozitivă pentru îndreptarea erorilor a fost luată în şedinţa de Consiliu Local, ce a avut loc vineri, 20 ianuarie.

“Astăzi am şedinţă (n.r. vineri) şi se va rezolva problema. S-a făcut un cadastru acolo care s-a greşit un pic. Sunt nişte dimensiuni mai mari decât ar fi trebuit să fie. Am făcut modificare de cadastru cu cadastristul pe care îl avem şi acum ne trebuie o hotărâre de Consiliu Local prin care reducem suprafaţa care a fost în cadastrul iniţial şi se revine la situaţia cea bună astfel că de acum încolo nu vor mai fi probleme.

Hotărârea de Consiliu Local va pleca apoi către Prefectură. Nu vor fi făcute modificări şi la Oficiul de Cadastru, ci doar aici la noi. Practic, prin hotărârea de Consiliu Local facem îndreptarea materială a erorii. Cine a fost atunci pe teren nu a indicat chiar ce trebuia”, a declarat primarul comunei Bîlteni, Vasile Vlăduleanu.

Sesizare şi la Prefectura Gorj

De situaţia în care se află de ani buni locuitorii din Bîlteni au aflat şi cei din conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj. O sesizare în acest sens a ajuns chiar luna trecută la Prefectură, fiind întocmită de o societate comercială din Bîlteni. “Singura sesizare pe care am primit-o referitor la problema de la Bîlteni este de la o societate comercială care ne-au spus că au achiziţionat un imobil într-o clădire P+4 etaje şi ne întreabă dacă pentru terenul de sub imobil s-a emis certificat de atestare a dreptului de proprietate. Reclamaţia am primit-o pe 27 decembrie 2016, încă nu i-am dat răspuns; juriştii noştri lucrează la ea, să se intereseze ce răspuns să ofere. Aşteptăm hotărârea de Consiliu Local în ceea ce priveşte modificarea, verificăm legalitatea, deoarece toate hotărârile ajung la noi şi le avizăm dacă sunt legale sau nu. Avizul de legalitate îl dăm în maxim 30 de zile de când primim hotărârile de la primării”, a spus purtătorul de cuvânt al Prefecturii Gorj, Corina Belteu.

Vânzările se fac doar cu promisiuni

În ultimii ani, toţi cei care au vrut să-şi vândă apartamentele ori garsonierele din Bîlteni şi nu deţineau până atunci cadastru, nu au putut să-şi ducă până la capăt tranzacţiile de vânzare-cumpărare.

Consultând notarii, aceştia au putut să facă cu cumpărătorii doar un act de promisiune (ante-contract) prin care vânzătorii îşi luau angajamentul că atunci când vor fi rezolvate problemele cu cadastrul şi se va putea face documentaţia cadastrală, încheierea de intabulare şi înscrierea în cartea funciară, vor finaliza tranzacţia printr-un act final ce va semnifica perfectarea vânzării-cumpărării.

Izabella Molnar