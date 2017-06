Ştefan Ghimişi, noul preşedinte al Rotary Club Târgu-Jiu

Rotary Club Târgu Jiu are un nou președinte. Victor Troacă i-a predat ștafeta lui Ștefan Ghimiși, în cadrul unei ceremonii oficiale. Pe parcursul mandatului său de preşedinte al Clubului Rotary Târgu Jiu, Victor Troacă a scris și o carte, intitulată “Mișcarea rotariană în județul Gorj”, care a fost lansată, joi seara.

Peste o sută de persoane au participat, în seara zilei de 22 iunie, la ceremonia de rotire a mandatelor de preşedinte la Rotary Club Târgu-Jiu. „Anul rotarian 2016 – 2017 se încheie pe 30 iunie. Mandatul meu şi-a lăsat o anumită amprentă pozitivă asupra activităţii clubului şi pentru asta sunt foarte mândru. Suntem şi la ceas de bilanţ, fapt pentru care trebuie să amintim cele mai importante proiecte derulate în acest an: consultaţii medicale gratuite, Promenada Inimilor şi Rotary plantează, care s-a derulat în două etape: de toamnă şi de primăvară. De asemenea, am organizat un eveniment internaţional: Festivalul 6 continente, cu peste 15 evenimente mai mici derulate pe perioada celor două zile”, a precizat Victor Troacă.

În următorul an, Rotary Club Târgu-Jiu va fi condus de către Ştefan Ghimişi, Victor Troacă predându-i ştafeta, joi seara. „Continuăm proiectele vechi şi o să avem şi proiecte noi. Anul acesta avem o nouă temă: „Rotary face diferenţa” şi sperăm că vom face diferenţa atât pentru Târgu-Jiu, cât şi pentru Gorj. În fiecare lună vom derula proiecte noi”, a declarat Ştefan Ghimişi, la primirea mandatului de preşedinte al Rotary Club Târgu-Jiu.

Tot joi seara, s-a schimbat preşedintele şi la Clubul Interact. Acest club al tinerilor din judeţul nostru este sponsorizat de către Rotary.

„Mişcarea rotariană în judeţul Gorj”

În cadrul ceremoniei de schimbare a mandatelor de preşedinte, Victor Troacă a lansat cartea „Mişcarea rotariană în Judeţul Gorj”, fiecare participant primind câte un exemplar.

Pe parcursul serii au fost acordate diplome pentru membrii Rotary Târgu-Jiu, care au avut o implicare deosebită în activităţile clubului; diplome au primit şi colaboratorii Rotary, precum şi instituţiile mass media ce au reflectat evenimentele organizate de Rotary Club Târgu-Jiu în ultimul an. Atmosfera evenimentului a fost destinsă de către câţiva elevi talentaţi ai Licelului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu.

