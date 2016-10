Stolojanu, pregătit pentru un nou mandat de manager al Spitalului Bumbești-Jiu

Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager. Aurel Stolojanu, actualul manager al unității, va participa la concurs, acesta declarând că dorește să continue proiectele demarate la nivelul spitalului. Și primarul Constantin Bobaru se declară mulțumit de Stolojanu și îl susține pentru un nou mandat de manager.

La începutul acestei săptămâni a fost publicat anunțul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu. Înscrierile se fac până pe 26 octombrie. Deocamdată, doar actualul manager și-a anunțat intenția de a participa la concurs. “Voi participa la concurs pentru postul de manager. Nu știu dacă voi avea contracandidați sau nu, dar eu sunt pregătit pentru a continua proiectele demarate la spital”, a confirmat Aurel Stolojanu, managerul Spitalului Orășenesc Turceni.

După finalizarea concursului pentru postul de manager va trebui demarată procedura și pentru scoaterea la concurs a postului de director financiar-contabil, actualmente ocupat de ec. Iosif Minodora; de asemenea, un concurs se va organiza și pentru postul de director medical, ocupat acum de medicul Andreea Pătrășcoiu.

Primarul Bobaru: “Nu am ce să îi reproșez managerului”

Contactat telefonic, primarul orașului Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru, a precizat că îl susține pe Aurel Stolojanu pentru un nou mandat de manager. “Deși au fost mai multe probleme la spital, de-a lungul timpului, atât de natură administrativă, cât și de altă natură, ele au fost remediate. La ora actuală spitalul nu are datorii și activitatea sa merge bine. Eu nu am ce să îi reproșez managerului Aurel Stolojanu și îl susțin pentru un nou mandat”, a declarat edilul Bobaru.

Aurel Stolojanu este managerul Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu din ianuarie 2013, de când unitatea sanitară a fost redeschisă. Stolojanu va susține probele de concurs pentru postul de manager, luna viitoare, pe 3 noiembrie fiind programat testul grilă și pe 8 noiembrie se susține proiectul de management, rezultatele afișându-se a doua zi.

Minodora Sucea