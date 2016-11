Strănepoata octogenară a senatorului Roșoga, proprietară de pădure, moare de frig în casă

Olga Călărașu din satul Bulbuceni, comuna Căpreni, în vârstă de 86 de ani, tremură de frig în casă, deoarece nu se poate deplasa să își marcheze pădurea deținută pe raza comunei Turburea. Octogenara, strănepoată a fostului senator liberal Ilie Roșoga în perioada interbelică, a solicitat președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, ajutor pentru a-și delimita pădurea, asta după ce anterior a cerut, în scris, Primăriei Turburea acest lucru, dar funcționarii de aici au refuzat-o. O mână de ajutor, femeia temându-se că va muri cu zile în locuința lipsită de încălzire, s-a cerut, duminică, și Direcției Silvice Gorj, dar și Ocolului Silvic Turceni.

Octogenara Olga Călărașu s-a născut în comuna Turburea, dar a părăsit localitatea după ce s-a căsătorit cu un localnic din comuna vecină, Căpreni. Din căsătoria celor doi a rezultat un copil, băiatul stabilindu-se în București, departe de mama sa, rămasă singură la Bulbuceni. Fiul bătrânei are, în prezent, grave probleme de sănătate.

Ajunsă la vârsta de 86 de ani, Olga Călărașu, provenită dintr-o familie foarte bună, străbunicul acesteia fiind fostul senator Ilie Roșoga, anterior preot și ctitor al bisericii din centrul comunei Turburea, este la mila autorităților. Femeia a solicitat, potrivit apropiaților săi, ajutor la Turburea pentru a-și “jerui” pădurea deținută pe raza acestei comune. Aceasta a fost însă refuzată, pe motiv că ea nu ar mai avea pădure în zonă, știut fiind că o parte din suprafața aceasta și-a vândut-o chiar lui Aurică Biriboiu, șeful Ocolului Silvic Turceni.

Solidaritate pentru Olga

Deși femeia susține că în ciuda suprafeței vândute mai are destule parcele de teren forestier din care își poate lua lemne necesare pentru a trece iarna, ea nu a putut să-și marcheze lemnul de foc dorit. Pusă în situația de a-și petrece toată iarna în frig, ea plângându-se tuturor că are “doar o butură în bătătură și o secure”, aceasta a cerut ajutor chiar președintelui CJ Gorj, Cosmin Popescu, dar și, în scris, Prefecturii Gorj. A fost ajutată în demersul său și de câțiva oameni de bine cărora li s-a făcut milă de sărmana bătrână.

Șeful județului, Cosmin Popescu, i-a promis, telefonic, ajutor, la fel făcând, ieri, și Ovidiu Cârstoc, directorul Direcției Silvice Gorj. “Am aflat abia duminică, telefonic, despre acest caz social. O vom ajuta pe această femeie cu marcarea lemnelor, am vorbit deja și la Ocolul Silvic Turceni, de care depinde Turburea, și șeful de aici se va implica în ajutorarea bătrânei. Dacă știam mai repede o ajutam mult mai devreme. Luni, situația se va rezolva”, a declarat directorul Direcției Silvice Gorj, Ovidiu Cârstoc.

De altfel, și cei care s-au implicat în ajutorarea Olgăi au specificat că au găsit înțelegere atât la vârful județului cât și la Direcția Silvică și la Ocolul Silvic Turceni.

Fosta boieroaică a comunei Turburea, în sărăcie lucie!

Olga Călărașu locuiește și se îngrijește singură, se deplasează susținută de un băț, și supraviețuiește dintr-o pensie de 700 de lei. Femeia, aflată la limita sărăciei, nu are lemne de foc de la începutul iernii, deși are nepoți care sunt pădurari la Turburea.

Anamaria Stoica