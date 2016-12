Tamponare în lanț din cauza fumului de la un incendiu

O tamponare în lanț în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, ieri, pe raza comunei Scoarța, cauza nefiind poleiul sau gheața pe șosea, ci fumul care a acoperit în întregime o porțiune din Drumul Național 67 ce traversează localitatea. Vegetația uscată de pe marginea șoselei a ars, iar fumul gros a redus brusc vizibilitatea până la zero, șoferii implicați în tamponare plângându-se că, dintr-o dată, nu au mai văzut nimic. „Eu eram în prima mașină și dintr-o dată m-a lovit altcineva din spate. Era vizibilitate redusă, nu se vedea om cu om, cum se zice. Am simțit dintr-o dată un șoc și de aici m-a trimis cu mașina până acolo unde se vede. S-a oprit motorul și am rămas fără direcție, fără frână. Acolo unde este, acolo s-a oprit mașina”, a povestit șoferul primei mașini lovite, un microbuz de cărat marfă.

În tamponarea în lanț a fost prinsă la mijloc o mașină condusă de un șofer de 37 de ani din Albeni. Din spate, mașina acestuia a fost izbită de o alta condusă de un tânăr de 20 de ani din Câmpu Mare. Cel din urmă a povestit că doar ce plecase de acasă spre Târgu-Jiu, apariția perdelei de fum luându-l pe nepregătite. „Nu știu cine a dat foc, dar era foarte mult fum. Pur și simplu nu am văzut mașina din față. Am intrat în ea. Viteză nu aveam pentru că dacă mai aveam și viteză vă dați seama ce se putea întâmpla. Era atâta fum că nu vedeai la 2 metri în față”, a povestit șoferul celei de-a treia mașini. El s-a ales cu câteva zgârieturi pe față de la airbaguri, o situație mai complicată având șoferul mașinii prinse la mijloc. Acesta a rămas încarcerat, pompierii fiind chemați să îl scoată de acolo.

Bărbatul a fost salvat însă în timp util de un echipaj SMURD, care l-a tras dintre fiarele contorsionate până la sosirea echipajului de descarcerare, după care a fost transportat la spital. Echipajul respectiv nu a mai intervenit pentru ceea ce fusese chemat, dar pompierii au stins focul ce ardea pe marginea drumului. Ei au chemat în sprijinul lor și un alt echipaj, flăcările fiind lichidate mai repede. Pentru moment nu era cunoscut proprietarul terenului pentru a fi chestionat în legătură cu sursa incendiului, însă era puțin probabil ca el să poată fi acuzat de ceva anume atâta timp cât focul putea izbucni și de la o țigară aruncată dintr-o mașină în mers. Șoferii implicați în tamponarea în lanț s-au ales cu dosare penale în care sunt cercetați pentru vătămare corporală din culpă.

Gelu Ionescu