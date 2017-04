TESA din CEO, avantajată de administrație! Cele 100 de cereri de disponibilizări voluntare scad doar numărul concediaților de la birouri

Structura personalului care urmează să fie disponibilizați din CE Oltenia, cu începere din 1 mai, este formată, doar pe hârtie, din 649 de salariați din producție și din 351 de angajați TESA, operativi și CFL. Asta deoarece structura în fapt este cu totul alta, urmare a celor 100 de cereri de disponibilizări voluntare care se vor scade, în mod injust, doar din numărul personalului productiv și nu din cel al TESA. Declarația care a supărat o parte a sindicaliștilor a fost făcută, la finalul săptămânii trecute, chiar de managerul Sorin Boza, la un post local de televiziune.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia, alături de sindicate, a fost de acord ca numărul salariaților companiei, din 1 mai, să fie mai mic cu 1000 de angajați, asta urmare a unui program de restructurare aprobat de Ministerul Energiei și de forurile de conducere ale acestei societăți din Gorj. Cei care au aprobat disponibilizările au semnat și pe împărțirea exactă a celor care vor pleca acasă de luna viitoare. Mai exact, pe număr de 649 de muncitori, proveniți din producție, și pe cei 351 de salariați TESA. După semnarea documentelor, cererea mare de disponibilizați care vor să plece voluntar din companie, a schimbat peste noapte datele problemei legat de categoriile de personal care urmează a fi restructurat din 1 mai. Mai exact, cele aproximativ 100 de solicitări, provenite în mai mare număr din categoria muncitori, vor fi scăzute din numărul personalului TESA și nu invers. Mai precis, de luna viitoare, în loc să plece 351 de angajați TESA din CEO, vor pleca din companie 251, mai puțin cu cei 100 de voluntari. Acest lucru, confirmat public chiar de către Sorin Boza, pare că nu a inflamat așa cum se așteptau liderii sindicali. Doar cei din sindicatele independente par că au sesizat neconcordanța apărută în privința categoriei de personal ce va fi disponibilizat, în curând, din CEO.

Munca în plus, invizibilă

“Am aflat cu stupoare, din declarația managerului Boza, făcută la un post local de televiziune, că în loc să se reducă numărul de muncitori, direct-productivi, din companie la disponibilizările din 1 mai se reduce numărul doar din TESA, de parcă societatea are nevoie de personalul care pierde oricum timpul degeaba pe la birouri, cu salarii foarte mari, în loc să fie opriți în societate muncitorii de care este absolută nevoie în producție. De altfel, de-a lungul timpului, administrațiile care s-au perindat la conducerea CEO, cât și sindicatele mari nu au ținut niciodată cont de posturile care s-au redus din cariere, mai exact de cele de pe utilaje și de pe circuitele de benzi. Au preferat ca munca celor plecați să rămână în sarcina celor rămași, în loc să echilibreze balanța și să se gândească că cei din producție sunt plătiți pentru meseria pe care o au și nu pentru munca prestată. Și actuala administrație pare că nu ține cont de efortul pe care îl face o echipă, de exemplu de pe un excavator, unde nu există decât un electrician, deși ar fi trebuit să fie doi, nu este supraveghetor de taluz, iar sarcina aceasta revine unuia dintre cei doi lăcătuși, curățitorii nu mai există pe utilaj, iar sarcina este preluată de restul personalului deservent, asta în timp ce supraveghetorul de masă de preluare este și el lipsă”, a declarat liderul Sindicatului Lignitul Oltenia din cadrul Carierei Tismana, Iulian Lulu Păuna, care susține că munca în plus făcută de cei care îi suplinesc pe cei lipsă nu a fost și nu este plătită, nefiind văzută de administrație și sindicatele mari.

Fratele liderului Bădița, mutat de la reviziile electrice la intervenții pe schimburi

Cele spuse de Păuna sunt susținute și de liderul de la Cariera Lupoaia, Nicu Bunoaica fiind de părere că marii lideri sindicali protejează TESA, care îi ajută să rămână pe funcțiile sindicale prin imixtiuni neortodoxe, în loc să sprijine muncitorii. “TESA va fi protejată și de data aceasta cu acordul marilor lideri sindicali, de altfel, deja vorbim de 251 de disponibilizați TESA și nu de 351 cum e pe hârtie. La numărul viitorilor disponibilizați din categoria muncitorilor se va mai adăuga însă, lucru mai puțin cunoscut, și mentenanțele care vor fi externalizate, dar eu mă voi împotrivi acestui lucru, deși știu că îl vor anumiți directori de EMC-uri. Să nu uităm că a existat o hotărâre de Directorat în care aceste servicii erau externalizate, împreună cu Husnicioara, fapt care le-a oferit liderilor sindicali timpul necesar să-și mute rubedeniile din aceste servicii aflate în pericol. Este vorba despre fratele mai mic al lui Nicolae Bădița care a fost transferat, la intervențiile liderului sindical, de la reviziile electrice anuale, serviciu ce va fi externalizat, la intervenții pe schimburi, la unul dintre abzețerele Carierei Lupoaia. În ciuda acestei mutări, Bădița are tupeu să iasă acum în fața oamenilor și să se laude că va lupta împotriva externalizărilor”, a spus, ieri, Bunoaica, pregătit să discute acest subiect, pe larg cu managerul Boza.

“Îi voi cere managerului să stopeze externalizarea chiar dacă știu că prin aceste mentenanțe se vor crea niște posturi bine plătite, vizate deja de cunoscători”, a completat liderul de la Lupoaia.

Se așteaptă listele complete de disponibilizări

Sindicalistul de la Tismana susține că așteaptă listele complete cu cei care vor fi disponibilizați ca să aibă o discuție cu managerul Sorin Boza legat de efectul pe care îl produc cele 100 de cereri de plecări voluntare. Liderul susține că nu deține încă numărul exact de disponibilizări care se vor face de la Cariera Tismana, iar în ce privește plecările voluntare de aici Păuna susține că solicitările s-au făcut direct la Direcția Minieră și nu la cariere.

În prezent, TESA din CEO numără 1836 de salariați, operativi sunt 364, iar personalul CFL este de 831 de persoane. În ce privește muncitorii, 7230 prestează activitate minieră, în timp ce 3487 desfășoară activitate energetică, iar alți 525 prestează alte activități.

A.Stoica