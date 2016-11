Traficanți de țigări condamnați de judecători!

Nu mai puțin de 14 persoane trimise anul trecut în judecată de către procurorii gorjeni și-au aflat, ieri, pedepsele dispuse de către magistrați în procesul derulat la Judecătoria Târgu-Jiu. Printre cei găsiți vinovați de acuzațiile ce le-au fost aduse se află și un polițist din Tismana, implicat în rețeaua care aducea țigări de contrabandă din Serbia pentru a fi vândute în Gorj și Mehedinți. Victor Tismănaru a fost găsit vinovat pentru complicitate la contrabandă în formă asimilată, el primind o condamnare de 3 ani, executarea fiind suspendată și înlocuită cu un termen de încercare de 4 ani. De asemenea, el are obligația să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității la Liceului Energetic nr. 1 Tg-Jiu sau Colegiului Tehnic „Ion Mincu” Tg-Jiu. Pedeapsa a fost pronunțată în contextul în care anchetatorii au găsit acasă la agent un mic depozit format din țigările aduse ilegal în țară, membrii rețelei având convingerea că la domiciliul polițistului nu vor fi suspiciuni.

O pedeapsă similară cu a acestuia a primit Ion Matei, dar și Mariana Matei. Timișoreanul Ion Ticuș, recidivist, a primit o condamnare de 2 ani și 4 luni, cu suspendare, termenul de încercare fiind de 4 ani, iar numărul de zile de muncă în folosul comunității fiind stabilit la 70. Tot 70 de zile de muncă în folosul comunității, dar la Drobeta Turnu Severin, are de prestat și Darius Cergan, condamnat acum la 2 ani pentru contrabandă în formă asimilată, executarea pedepsei fiind suspendată și înlocuită pentru 3 ani. Un alt mehedințean, Alin Iulian Stoica, a primit și el o pedeapsă similară pentru același gen de acuzații, cu două luni mai puțin fiind condamnată rovinăreanca Lucia Paula Morar. Liderul grupării, Valentin Stănescu, a primit o condamnare de 2 ani și 6 luni pentru contrabandă în formă asimilată, executarea fiind suspendată și înlocuită cu un termen de încercare de 4 ani, timp în care trebuie să presteze 70 de zile de muncă în folosul comunității la Colegiul Tehnic Motru. Alte persoane inculpate în dosar au primit condamnări cu suspendare similare, pedeapsa maximă fiind de 1 an și 8 luni, de la toți inculpații instanța dispunând confiscarea țigărilor găsite cu ocazia descinderilor de acum un an de zile. Cele mai multe pachete, peste 15.000, au fost ridicate de la agentul Victor Tismănaru, el și alți câțiva inculpați fiind obligați de judecători să plătească statului peste 135.000 de lei drept creanță fiscală. Sentința nu este definitivă.

Gelu Ionescu