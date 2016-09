Tragedie după scandalul din Pandurașul! Unul dintre bărbații înjunghiați a murit, autorii au fost prinși

La aproape o săptămână după scandalul din cartierul Pandurașul, în zona locuită de romi, cei doi frați suspectați că și-au înjunghiat vecinii, un bărbat de 45 de ani și nepotul său de 31 de ani, au fost prinși de polițiști, pe raza localității Drăguțești. Sâmbătă, cei doi au fost duși direct în arest în arest, chiar în ziua în care una dintre victime a decedat la un spital din Târgu Mureș. Procurorii au fost nevoiți să schimbe încadrarea faptei, de la tentativă în omor calificat. Totul a început săptămâna trecută, în noaptea de luni spre marți, când mai mulți bărbați s-au luat la ceartă, iar doi dintre ei au fost înjunghiați. Agresorii au fugit pentru a fi trași la răspundere pentru faptele lor. Cearta între ei ar fi început după ce victimele au ieșit la o bere în fața porții. Atunci s-ar fi întâlnit cu frații Daniel și Marius Marin, care ar fi dorit să le vândă un cal. “Eu am stat aici cu ei la o bere în fața porții și când au venit indivizii ăștia a început scandalul. Au zis că nu știu care dintre ei să le cumpere calul și normal că nu a vrut nimeni. Le-am spus că noi avem cai mai frumoși și că nu ne trebuie ai lor. Atunci au sărit cu cuțitul și l-au tăiat. De patru ori am văzut eu cum a băgat cuțitul în ei. Pe unul l-au luat târâș pe stradă și l-au dus zeci de metri că ziceau că vor să îl omoare. E plin de sânge pe stradă chiar și după ce a plouat”, a spus unul dintre prietenii celor înjunghiați.

După ce i-au atacat cu cuțitul pe cei doi, unchi și nepot, în vârstă de 45, respectiv 31 de ani, agresorii au fugit. Victimele au fost transportate inițial la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu-Jiu, însă starea de sănătate a tatălui s-a agravat, fiind transferat la spital la Târgu Mureș. Fiul său a rămas internat la Târgu-Jiu. Rudele s-au declarat nemulțumite de prezența polițiștilor. “Mascații ne păzesc pe noi să nu ne vedem răniții, în loc să meargă să-i caute pe golanii ăștia. Le-am spus noi unde se ascund, la rude, dar nu-i caută nimeni. Ei și așa au spus că vin și mai omoară vreo 2-3 dintre noi că tot pedeapsa aia o s-o ia. Au zis că au bani și îi plătesc pe polițiști și se rezolvă totul. O să le dea arest la domiciliu, o să stea cu muierile lângă ei și o să ne râdă în nas că își fac pedeapsa, asta se va întâmpla pentru că așa a ajuns Justiția la noi”, a spus una dintre rudele celor înjunghiați. ”Incidentul a avut loc în jurul orelor 01.00-02.00 noaptea , în cartierul Pandurașul. Procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Marin Marius și Marin Daniel. Aceștia au fugit, au fost emise mandate de aducere, în vederea derulării față de ei a procedurilor penale în acest dosar. Cele două victime au suferit mai multe leziuni, plăgi înjunghiate multiple, produse cu cuțite, în diverse zone ale corpului care au pus în primejdie viața. Au fost discuții în legătură cu un cal. Cei doi inculpați sunt frați”, a declarat Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, la începutul anchetei. Procurorii au cerut arestarea preventivă în lipsă a agresorilor, solicitarea fiind admisă de magistrați încă de miercuri. ”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor Marin Marius şi Marin Daniel, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatelor de arestare preventivă. Cu drept de contestație”, a stabilit instanța.

Loredana Fîciu