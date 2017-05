Tragedie la Tismana – Accident grav la Gornovița: Un pasager de 19 ani a murit, șoferul era beat

Ionuț Florin Paraschiv, un tânăr de 19 ani, din Tismana, a murit, duminică seara, în urma unui accident rutier grav, care a avut loc în satul Gornovița. Elev al Liceului Tehnologic Tismana, acesta era pasager în mașina unui prieten în vârstă de 21 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urmă cu câțiva ani, fratele adolescentului care a decedat a fost implicat într-un accident rutier, iar la volan se afla același șofer, în vârstă de 21 de ani. ”Treceam frecvent pe lângă ei. Îmi aduc aminte că juca mereu tenis, în fața casei. Pe tatăl tânărului care a murit l-am avut elev, la Peștișani. Este o tragedie. Un copil în ultimul an la liceu, care a intrat în anturaj cu ceilalți doi. Am auzit chiar că fratele mai mare al copilului care a decedat a suferit un accident destul de grav, tot cu acest șofer la volan. Din păcate, l-a cooptat și pe copilul acesta.

Este o tragedie. Aștept să vină consilierul de la Gornovița, să ne întâlnim astăzi, la ora 16.00, să vedem dacă e nevoie și de ajutorul nostru. Poate familia are nevoie de sprijin de la noi. Păcat de el”, a declarat pentru Gorjeanul, Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana. Angajata unui bar din localitate a declarat că toți cei patru tineri, care se aflau în autoturism, ar fi consumat 15 beri și l-a sfătuit pe șofer să nu conducă în stare de ebrietate. Mai mult, nici autoturismul nu a pornit, însă au vrut cu orice preț să plece, așa că au împins-o.

În autoturism se mai aflau alți doi pasageri, care au fost răniți ușor, iar unul dintre aceștia a fugit de la fața locului. ”O echipă operativă din cadrul Serviciului Rutier Gorj, care a efectuat cercetarea la fața locului, a constatat că un tânăr de 21 de ani, din oraşul Tismana, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, nu a redus viteza într-o curbă la stânga, a pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şanţ. În urma evenimentului a rezultat decesul pasagerului din dreapta spate, în vârstă de 19 ani, precum și accidentarea ușoară a șoferului și a altor doi pasageri prezenți în autoturism.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism având o îmbibație alcoolică peste limita legală”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj. Și pompierii au fost chemați la locul accidentului. ”La faţa locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenţie Tismana, acesta găsind la faţa locului două victime, de 19, respectiv 23 ani. Victima de 19 ani se afla în stop cardiorespirator, fiind efectuate manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor SAJ Gorj. Acestea, la rândul lor, au continuat manevrele de resuscitare, însă medicii au constatat decesul”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Loredana Fîciu