Ultimele grupuri de colindători pentru primarul Cârciumaru

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, primeşte în aceste zile ultimele grupuri de colindători de la unităţile de învăţământ din oraş, înainte de a renunţa la mandatul de edil şi a pleca să reprezinte Gorjul în Senatul României.

După 16 ani ca primar al Târgu-Jiului, Florin Cârciumaru îşi petrece ultimele zile în această funcţie, după ce a prins un post de senator de Gorj la alegerile parlamentare din 11 decembrie pentru mandatul 2016-2020. Aceste zile sunt unele pline pentru administraţia de la Târgu-Jiu ca urmare a numeroaselor proiecte derulate în perioada Sărbătorilor de iarnă. Primele grupuri de colindători au sosit, ieri, la sediul Primăriei Târgu-Jiu pentru a le face urări de bine conducerii şi salariaţilor administraţiei publice locale. Colindători vor sosi şi astăzi şi mâine la Primăria Târgu-Jiu, iar primele grupuri sosite ieri dimineaţă au fost în atenţia primarului Cârciumaru şi a celor doi viceprimari, Adrian Tudor şi Aurel Popescu. “Nu pot decât să vă felicit şi să vă mulţumim. Din partea noastră, să mergeţi să transmiteţi către cei dragi ai dumneavoastră urările de La mulţi ani şi multă, multă sănătate”, s-a adresat edilul primelor grupuri de colindători.

Florin Cârciumaru a comentat tradiţia primirii colindătorilor în preajma Crăciunului la sediul Primăriei Târgu-Jiu, precum şi regretul de a nu mai petrece astfel de clipe odată cu plecarea sa din funcţie către Senatul României: “Mă bucur că am primit colindătorii, mă bucur că fac acest lucru de 16 ani şi că a devenit o tradiţie ca în această perioadă, cu mic cu mare, cetăţenii din oraşul Târgu-Jiu să vină să colinde pe cei din Primăria Târgu-Jiu, conducerea Primăriei. Cred că acest lucru este un gest foarte frumos, care scoate în evidenţă că între primar şi cetăţenii din oraş, tot timpul anului a fost, este şi va fi o legătură în permanenţă. Mă bucur că la ora actuală am ajuns la câteva mii de colindători şi că a devenit practic o tradiţie acest lucru, atât la Primăria Târgu-Jiu, cât şi la celelalte instituţii. Având în vedere că suntem la început de drum, în ideea de a parcurge un program dedicat Sărbătorilor de iarnă, nu pot decât să le mulţumesc celor care au venit să ne colinde şi să le transmit tuturor urările de bine. Într-adevăr este un moment foarte delicat ca după 16 ani de activitate să te desparţi de ce ți-a fost foarte drag în viaţă, dar trebuie să dăm curs vieţii, destinului, şi să mergem acolo unde practic am fost şi suntem trimişi de votul cetăţenilor”.

Pentru acest an, Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu au pregătit 7.500 de pachete cu dulciuri pentru colindătorii care le vor trece pragul. Majoritatea colindătorilor sunt elevi şi preşcolari de la şcolile şi grădiniţele din municipiu.

Izabella Molnar