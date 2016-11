Un notar din Gorj, cel mai mare datornic la Fisc

Topul datornicilor la stat în Oltenia a fost făcut public, ieri, în urma unor informaţii furnizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova. Dacă în capitolul venituri anuale încasate, în top se află profesiile liberale, tot acestea înregistrează şi cele mai mari datorii la bugetul de stat.

Conform datelor furnizate de DGRFP Craiova, persoana fizică din judeţul Gorj care are cele mai mari datorii la stat este un notar, care datorează bugetului 679.078 de lei reprezentând TVA, impozite şi contribuţii neplătite la timp şi chiar şi amenzi. Tot un notar este cel mai mare datornic – persoană fizică – din judeţul Mehedinţi. El are de plată la stat 429.462 de lei, sub forma impozitului pe venit şi a contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS), conform datelor de la Fiscul regional. În Olt, cel mai mare datornic este un avocat, care are de plată circa 102.000 de lei către organele ANAF, provenind tot din impozit pe venit şi CASS neachitate la termene. De asemenea, în Vâlcea, persoana fizică cu cele mai mari datorii către Fisc este un farmacist, care datorează bugetului consolidat suma de 88.000 de lei, dar acesta are datorii către Fisc din “venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), regularizări CASS, CAS, venituri din profesii libere şi comerciale”. Persoana fizică cu cele mai mari datorii la Fisc, pe zona Olteniei, este un notar public din Dolj, care datorează ANAF colosala sumă de 2.144.681 de lei (21 de miliarde de lei vechi), proveniţi din neplata la timp către stat a “TVA, impozit pe tranzacţii, impozit pe venit, regularizări şi contribuţii”. Datoria datează din 2012.

I.M.