“Urzeala scaunelor”, în versiunea PSD Gorj

Scaunul lui Florin Cârciumaru a fost pus, joi, la bătaie, după radierea listelor de candidați la parlamentare ai PSD Gorj, în urma revoltei ad-hoc a jumătate dintre primarii și liderii de organizații social-democrate din Gorj. Ion Ciocea, dar și Ion Călinoiu au cerut explicații, Florin Cârciumaru reușind să iasă însă din situația tensionată, în timp ce o parte din primari s-au angajat să încerce o revenire la lista inițială, printr-o deplasare fulger la București. Scaunul lui Cârciumaru doar s-a clătinat, în timp ce Călinoiu a rămas să-și joace funcția politică rămasă, la urne, printr-o candidatură de independent.

Un scandal de proporții s-a declanșat, joi dimineața, cu nici două ore înainte de anunțata depunere oficială a listelor de candidați ai PSD Gorj, în cursa parlamentarelor. Jumătate din primarii și liderii organizațiilor din județ au solicitat, la sediul PSD Gorj, explicații directe liderului partidului Florin Cârciumaru, la întrunire fiind chemat și Ion Călinoiu, considerat drept principalul afectat după Ciocea a nedreptății comise la București de către Dragnea.

Ședința, cu ușile închise, a dus la un consens, listele s-au contestat, iar Călinoiu și Ciocea și-au anunțat potențiale candidaturi, unul independent și altul din partea unui partid mai mic, dacă Dragnea nu va percuta la demersul edililor în cauză. Între timp, primarii apropiați lui Călinoiu s-au apucat să îi adune semnăturile necesare pentru intrarea de către acesta în cursa parlamentarelor pentru un post de deputat independent.

Între timp, declarațiile au curs din toate părțile. Cârciumaru l-a vorbit de bine pe Călinoiu, ca Ion Ciocea să își mai domolească și el pornirile la adresa liderului organizației județene.

Ciocea: “Cei de la București ne-au dat cu flit”!

“Domnul Dragnea, în calitate de președinte, a avut alt punct de vedere față de mine și față de organizația de la Gorj. A spus că își asumă toată responsabilitatea pentru modificări. Înainte de a pleca la București să discutăm listele, pentru că noi ne-am mai întâlnit o dată cu Liviu Dragnea, atunci am avut un dialog mai aprins, în care am spus clar că, dacă nu respectați, pentru mine este foarte ușor să fac și pasul lateral. Când am plecat acum la discuția cu Comitetul Executiv, domnul Călinoiu m-a atenționat «să nu faci cumva prostia de a-ți da demisia»” în urmă cu scurt timp, după ședința de la sediul PSD Gorj.

“Ce am făcut astăzi, am făcut ca să ne menținem partidul, ca să nu ne rupem. Pentru că cei de la București ne-au dat cu flit eu voi candida. Dacă Bucureștiul nu ne aprobă contestația, eu îmi voi depune candidatura, la fără zece. PSD trebuie să-și depună listele. Vrem pe domnul Călinoiu la Senat și să fie scos Weber, care este impus”, a declarat Ciocea.

Primarul de Bustuchin susține că și-a trimis oamenii să adune semnături pentru candidatura lui Ion Călinoiu, ca independent. “M-am simțit dezamăgit de cele întâmplate, mai mult de organizația centrală. Instanța mi-a amânat condamnarea potrivit legii. Această sentință, pe o faptă de doi lei, nu e consemnată nici în cazier. Mai periculoasă este amenda penală. Sunt doi ani de supraveghere, dar am drept la recurs, pe care îl voi câștiga”, a declarat Călinoiu, spunând că șef de campanie electorală al PSD Gorj nu mai poate fi el, ci președintele Florin Cârciumaru.

“Este un risc să nu depunem listele la BEJ Gorj”!

Florin Cârciumaru a menționat că dacă centrul nu va modifica listele, până la miezul nopții va depune la BEJ listele aprobate de Liviu Dragnea. “Nu ne putem permite să nu depunem listele, să facem rău partidului”, a declarat Florin Cârciumaru.