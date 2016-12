Vasile Udroiu, propunerea pentru preluarea șefiei DIICOT Gorj

După ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a procurorului-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Gorj, Vasile Popescu, a fost trimisă la București propunerea pentru delegarea unei alte persoane. Primul pe listă se află colegul său, Vasile Udroiu. ”S-au făcut niște propuneri și urmează să vină răspunsul, de la București. Deocamdată ar putea fi o delegare pe o perioadă de șase luni, iar apoi se merge la concurs, unde pot fi candidați din țară, de oriunde”, a precizat actualul șef al instituției la care își desfășoară în prezent activitatea trei procurori. Vasile Popescu va pleca din instituţia pe care a condus-o din anul 2004, pe 17 decembrie. ”Am ca activitate 15 ani la Inspectoratul Silvic Gorj, ca și consilier juridic, deci în actuala Direcție Silvică, până în 1993. După aceea am intrat în procuratură, sunt procuror post-decembrist, am 23 de ani de procuratură și mi-am început cariera la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, unde am profesat timp de un an, după care am venit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, patru ani, ca procuror anchetator, criminalist. Ulterior, am trecut la Parchetul Județean, tot procuror criminalist, tot pe anchetă, până în anul 2004. La Parchetul Județean m-am ocupat strict numai de anchete, cazurile de omoruri, era atunci corupția în competența Parchetului Județean și tot așa până în 2004, când s-a înființat DIICOT. Din 2004 și până în prezent sunt procuror șef al DIICOT Gorj”, a precizat Vasile Popescu. Acesta a anunţat că nu dorește să lucreze ca avocat, în perioada în care se va afla la pensie. ”Nu mă duc să prestez ca avocat, adică să fac lobby infractorilor? Eu nu sunt de principiul acesta, să merg dintr-o tabără în alta, deși puteam să fac asta fără probleme că eu am grad de procuror de înaltă curte și puteam să trec direct, fără examen, cum au trecut și alții”, a spus Vasile Popescu.

Loredana Fîciu